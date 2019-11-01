"Считают всех д*билами?!" Цимбалюк разгромил ложь России о войне на Донбассе

Украинский журналист Роман Цимбалюк жестко высказался по поводу лживой риторики России о войне на Донбассе. Он осудил страну-агрессора за фейки о "трактористах и шахтерах", под которыми она пытается скрыть присутствие своих террористов на востоке Украины.

Яркий ответ на ложь оккупантов он озвучил в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

"Мне всегда было интересно, почему так получается, что россияне считают всех дебилами? Вот скажите, кто из вас, кто не служил в армии, умеет стрелять из танков, "Градов" и других средств поражения? Наверное, этому нужно учиться. А получается, что на востоке Украины живут вот такие уникумы", – недоумевает журналист.

"Мало того, что они умеют пользоваться этими штукенциями, так еще находят их якобы в шахтах. Да, потом бурятские танкисты с обгоревшими лицами рассказывают, что это была непосредственно российская армия. И да, за захват Дебальцево некоторые российские военачальники стали героями России", – добавил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко ответил на пропагандистский спич главы Совета федерации России Валентины Матвиенко о необходимости защиты "русского мира" по всему земному шару. Он напомнил о том, чем это закончилось на Донбассе.

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