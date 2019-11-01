Главная Новости
1 ноября • обновлено в 12:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Считают всех д*билами?!" Цимбалюк разгромил ложь России о войне на Донбассе

Читать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк жестко высказался по поводу лживой риторики России о войне на Донбассе. Он осудил страну-агрессора за фейки о "трактористах и шахтерах", под которыми она пытается скрыть присутствие своих террористов на востоке Украины.

Яркий ответ на ложь оккупантов он озвучил в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Мне всегда было интересно, почему так получается, что россияне считают всех дебилами? Вот скажите, кто из вас, кто не служил в армии, умеет стрелять из танков, "Градов" и других средств поражения? Наверное, этому нужно учиться. А получается, что на востоке Украины живут вот такие уникумы", – недоумевает журналист.

Новости
"Ядерная бомба не заржавела": Цимбалюк предостерег от веры в мир с Россией

"Мало того, что они умеют пользоваться этими штукенциями, так еще находят их якобы в шахтах. Да, потом бурятские танкисты с обгоревшими лицами рассказывают, что это была непосредственно российская армия. И да, за захват Дебальцево некоторые российские военачальники стали героями России", – добавил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко ответил на пропагандистский спич главы Совета федерации России Валентины Матвиенко о необходимости защиты "русского мира" по всему земному шару. Он напомнил о том, чем это закончилось на Донбассе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
26
Смешно
15
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галушкин Петро
Галушкин Петро
А много ли танковых сражений было на востоке страны?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
филипп филипыч
филипп филипыч
цимбалюк канеш молодец но объяснить почему среди военнопленных преимущественно граждане украины не может. упоротые мне тоже этого объяснить не могут. спрашивал тут десятки раз. я статистику ВОВ даже предоставлял сколько пленных на сколько убитых в среднем приходится. и согласно этой статистике украина воюет 6 лет с горсткой бурятов в количестве не более полсотни. как блеать так?))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Wick John
Wick John
У него пердак рванул срочно вызывайте пожарных
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel