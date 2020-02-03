"Будешь так возить тещу!" Цимбалюк рассказал, как поставил на место водителя-хама

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что считает неприемлемой трансляцию музыки и фильмов в общественном транспорте и поделился своим опытом борьбы с водителями, которые это практикуют.
Так он отреагировал на скандал вокруг конфликта волонтеров Ярины Чорногуз и Анастасии Конфедерат с водителем автобуса, который включил пассажирам российский сериал. О собственной подобной ситуации журналист рассказал в видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам Цимбалюка, неприятный инцидент произошел с ним в маршрутке сообщением Киев – Чернигов. Водитель транспортного средства включил на весь салон русский шансон.
Роман Цимбалюк
"У меня очень болела голова. И я ему говорю: "Уважаемый, вы могли бы выключить это?". Я ему сказал, что будешь ехать с тещей и это будешь включать. И он мне говорит: "Выходи". Я достал свой билет и говорю: "Что значит выходи? Если я выйду, то только с условием таким, что ты тоже никуда не поедешь. Поэтому есть два варианта – ты выключаешь музыку, садишься за руль или мы просто сейчас звоним в полицию". В конечном итоге все благополучно доехали", – вспомнил журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский волонтер-парамедик Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал.
Он согласился высадить Черногуз и ее подругу, аэроразведчика Настю Конфедерат, посреди дороги, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино". Пассажиры при этом не заступились за девушек, а одна женщина и вовсе обозвала их "убийцами".
Черногуз возвращалась с похорон своего парня, воина ВСУ Николая Сорочука, которого убили террористы на Донбассе.
Компания-перевозчик Winew отреагировала на скандал с водителем, который высадил из автобуса волонтеров, и извинилась за инцидент.
Позже стало известно, что экипаж рейса, где произошел скандал с волонтерами, уволили с работы.
За водителя решил заступиться нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Он предложил ему трудоустройство и юридическую поддержку.
А Брагар пригрозил подачей заявления на волонтеров, которых он назвал националистками, дискриминирующими других людей.
Украинцы разозлились из-за инициативы нардепа, а Чорногуз заявила, что у нее нет силы комментировать этот маразм.
В итоге Брагар все же обратился в полицию и похвастался фото в соцсети.
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