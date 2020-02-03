"Будешь так возить тещу!" Цимбалюк рассказал, как поставил на место водителя-хама

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что считает неприемлемой трансляцию музыки и фильмов в общественном транспорте и поделился своим опытом борьбы с водителями, которые это практикуют.

Так он отреагировал на скандал вокруг конфликта волонтеров Ярины Чорногуз и Анастасии Конфедерат с водителем автобуса, который включил пассажирам российский сериал. О собственной подобной ситуации журналист рассказал в видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Цимбалюка, неприятный инцидент произошел с ним в маршрутке сообщением Киев – Чернигов. Водитель транспортного средства включил на весь салон русский шансон.

Роман Цимбалюк

"У меня очень болела голова. И я ему говорю: "Уважаемый, вы могли бы выключить это?". Я ему сказал, что будешь ехать с тещей и это будешь включать. И он мне говорит: "Выходи". Я достал свой билет и говорю: "Что значит выходи? Если я выйду, то только с условием таким, что ты тоже никуда не поедешь. Поэтому есть два варианта – ты выключаешь музыку, садишься за руль или мы просто сейчас звоним в полицию". В конечном итоге все благополучно доехали", – вспомнил журналист.

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