Цимбалюк потроллил пропагандистов из "ДНР" перед конференцией Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк перед пресс-конференцией президента России Владимира Путина в кулуарах потроллил пропагандистов из оккупированного Донецка.

На своей странице в Facebook он рассказал, что пособники оккупантов подарили ему коробку конфет. Цимбалюк, в свою очередь, в ответ заявил, что дождется возможности привезти им украинские сладости в освобожденный от российских террористов город.

"Встретил ребят из Донецка – подарили конфеты "Вечерний Донецк". Хотел отдариться "Вечерним Киевом", но поставки Roshen (в Россию. – Ред.) не осуществляются с 2014 года. Мило пообщались, Алена удивилась, что Путин публично всегда говорит о том, что Донбасс – это Украина. Так что придет время, и конфеты из свободной Украины привезу в свободный Донецк", – написал журналист.

Напомним, в 2019 году Цимбалюк повздорил с пропагандистами из ОРДЛО перед пресс-конференцией Путина. Так, он разозлил рупоров оккупантов вопросом о том, как поживает украинский Донецк под властью боевиков. Кроме того, украинский журналист напомнил пособникам страны-агрессора о неминуемой ответственности за коллаборационизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-конференция Путина 17 декабря – уже 16 по счету за время его правления. Впервые она пройдет в онлайн-формате из-за COVID-19. На нее аккредитовали 774 журналиста, что в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году.