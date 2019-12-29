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29 декабря • обновлено в 05:53
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"Столица из Москвы уедет в Киев": Цимбалюк потроллил россиян присоединением к Украине

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Украинский журналист Роман Цимбалюк провел в Москве шутливый опрос по поводу создания "союзного государства" Украины, России и Беларуси со столицей в Киеве.

Он показал свое общение с москвичами в эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"Мы с Романом решили скооперироваться и провели слегка провокационный опрос. Так сказать, миниреферендум о присоединении России к Украине", – пошутила телеведущая, после чего передала слово Цимбалюку.

Он подходил к людям на улицах российской столицы и задавал им шутливый вопрос с подвохом, намекая на присоединение страны-агрессора к Украине.

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"Есть мнение, что после встречи Зеленского с Путиным договорились, что Украина вступает в союзное государство Россия – Беларусь – Украина, но есть условие, что столица уезжает из Москвы в Киев. Что думаете по этому поводу?" – обратился он к россиянам.

Цимбалюк провел опрос москвичей

Цимбалюк провел опрос москвичей

Скриншот видео

Цимбалюк провел опрос москвичей

Цимбалюк провел опрос москвичей

Скриншот видео

Примечательно, что все респонденты шуточного опроса спокойно и даже с юмором отреагировали на него. Так, люди предлагали сделать столицу "плавающей" – по очереди в разных городах, перенести ее в Санкт-Петербруг, а кто-то хотел оставить все, как есть.

Кроме того, один из опрошенных отметил, что уже давно объединился с Украиной, поскольку женился на украинке, а один парень оказался родом из украинского Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире у Соколовой Цимбалюк также забавно развенчал топ-фейки Кремля об украинцах. Он в шутку пригрозил, что "укры" закопают Черное море вокруг оккупированного Крыма и попросят Владимира Зеленского сняться в роли президента России.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Роман Цимбалюк Янина Соколова
Место
Украина
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Непонятно только одно, а почему Цимбалюк не вылазит из Москвы, да ещё и семью туда перевез? Ну жил бы в Киеве...
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