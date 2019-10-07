"Переименуйтесь в Московию!" Цимбалюк поставил на место скандального вице-спикера Госдумы

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко поставил на место одиозного вице-спикера нелегитимной Госдумы России Петра Толстого. Выступая в кулуарах ПАСЕ, он позволил себе оскорбительно назвать Украину "Малороссией".

Украинец, в свою очередь, посоветовал политику страны-агрессора задуматься о переименовании своей собственной страны. Фрагмент его едкого спича Цимбалюк показал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

"Они пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, сказать, что это бойкот. Но на самом деле это не так. Нам, конечно, очень не хватает, потому что этот элемент карнавальной веселости, которую привносят наши коллеги из "Малороссии", он оживлял атмосферу. Но, с другой стороны, нету скандальности, которая была в отношении членов российской делегации", – высказался Толстой, комментируя временный уход Украины из ПАСЕ из-за возвращения туда российской делегации.

Цимбалюк подчеркнул, что такое дерзкое поведение вице-спикера нелегитимной Госдумы РФ связано с безнаказанностью оккупантов за военное вторжение в Украину.

"Российские депутаты кичатся и радуются, что им абсолютно безнаказанно за российское вторжение в Украину удалось вытереть свои сапоги и туфли о совесть Европы – именно так называют ПАСЕ. Кажется, они скучают за украинской делегацией, но делают это извращенным образом", – отметил журналист.

Кроме того, он напомнил, что Толстой был избран в российский парламент от партии "Единая Россия", которую возглавляет премьер-министр страны-агрессора Дмитрий Медведев, а до этого возглавлял президент Владимир Путин. Следовательно, его риторика согласована с высшим руководством России и свидетельствует о том, что оккупанты используют любую ситуацию для конфронтации отношений с Украиной и не намерены мириться.

"Если они боятся просто сказать слово "Украина", то мне кажется, это говорит о том, что миром здесь совсем не пахнет. И да, по поводу "малороссов" – если они хотят называть нашу страну этим ругательством, тогда нужно провести ребрендинг Российской Федерации. Так и называть ее – Великороссия, или Московия. Вариантов всегда много", – ярко потроллил Толстого Цимбалюк, подытоживая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 октября выступление главы делегации России в ПАСЕ Петра Толстого прервал неизвестный, который выбежал на балкон зала и прокричал: "Террористическое российское государство!".

Тогда же представители Украины, Грузии и Польши с балкона в зале ПАСЕ вывесили флаги своих государств и освистали Толстого.

Напомним, в июле Толстой оскандалился публичным оскорблением Украины и Грузии. Он назвал их несостоявшимися государствами и обозвал "двумя злобными инвалидами".

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