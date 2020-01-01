"Прекратить стрелять не получится": Цимбалюк жестко прошелся по итогах 2019-го

Журналист Роман Цимбалюк заявил, что украинская власть не в силах решить проблемы страны, "особенно в части войны и мира".
Такое мнение он высказал в блоге для сайта "Гордон". Журналист написал, что ему бы хотелось, чтобы главным итогом 2019 года для Украины стало избавление от иллюзий.
"Страна изменилась: у нас новая власть, президент не из системы и его "зеленая" монокоалиция.
Выяснилось, что украинская вертикаль власти не может взмахом руки решить наши проблемы... Развязка не зависит от "барыг" или "клоунов", и важно, что теперь это понятно многим, но не большинству. Дело не в фамилиях. "Просто прекратить стрелять" не получится", – сказано в блоге.
Цимбалюк указал на то, что страна находится в затяжном конфликте с Россией.
"Сдадимся – нас не станет. Устоим – Москва постепенно привыкнет, что у нас своя дорога. Приблизиться сейчас к моменту истины – это для меня итог года", – подытожил он.
Иллюстрация. Война на Донбассе
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Цимбалюк раскрыл амбиции главы РФ Владимира Путина по Украине.
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