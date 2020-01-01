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1 января • обновлено в 22:15
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"Прекратить стрелять не получится": Цимбалюк жестко прошелся по итогах 2019-го

1.4т
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Журналист Роман Цимбалюк заявил, что украинская власть не в силах решить проблемы страны, "особенно в части войны и мира".

Такое мнение он высказал в блоге для сайта "Гордон". Журналист написал, что ему бы хотелось, чтобы главным итогом 2019 года для Украины стало избавление от иллюзий.

"Страна изменилась: у нас новая власть, президент не из системы и его "зеленая" монокоалиция.

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Выяснилось, что украинская вертикаль власти не может взмахом руки решить наши проблемы... Развязка не зависит от "барыг" или "клоунов", и важно, что теперь это понятно многим, но не большинству. Дело не в фамилиях. "Просто прекратить стрелять" не получится", – сказано в блоге.

Цимбалюк указал на то, что страна находится в затяжном конфликте с Россией.

"Сдадимся – нас не станет. Устоим – Москва постепенно привыкнет, что у нас своя дорога. Приблизиться сейчас к моменту истины – это для меня итог года", – подытожил он.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Цимбалюк раскрыл амбиции главы РФ Владимира Путина по Украине.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
Новый Год-2020
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Похоже ушастый ещё не отошел от праздников ...
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