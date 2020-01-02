"Без проспектов "Моторолы" и "Гиви": Цимбалюк ответил Зеленскому на нашумевшую новогоднюю речь

Заявляя о том, что названия улиц и то, кому посвящены памятники в Украине, не имеют значения, президент Владимир Зеленский делает невозможным единство украинского народа.

Так отреагировал на скандальное новогоднее обращение главы государства украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Цимбалюк и Зеленский

"Что касается названий. Дело же не только в том, будет ли, что многих особенно в России коробит, проспект Степана Бандеры. Он есть и слава Богу. Но если мы говорим об оккупированных территориях, а президент говорит и об их возврате, то вопрос: мы будем их возвращать с проспектом "Моторолы" и улицей "Гиви" или нет? Мне кажется, это важно", – выразил убеждение он.

Журналист подчеркнул, что если президент говорит о единстве, то он не должен использовать такие конструкции, как "не имеет значения" и "какая разница". Ведь разница на самом деле есть.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в новогоднем обращении к народу Зеленский заявил, что "неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована" и что "нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен".

Однако пользователи соцсетей довольно критически восприняли новогоднее обращение президента Украины именно из-за вопроса языка и переименования улиц. Они упрекнули его в отсутствии четкой проукраинской государственной позиции.

Кроме того, украинцев разозлил телефонный звонок Зеленского Путину, в ходе которого он поздравил главу страны-оккупанта с Новым годом.

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