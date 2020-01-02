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2 января • обновлено в 13:28
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"Без проспектов "Моторолы" и "Гиви": Цимбалюк ответил Зеленскому на нашумевшую новогоднюю речь

2.7т
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Заявляя о том, что названия улиц и то, кому посвящены памятники в Украине, не имеют значения, президент Владимир Зеленский делает невозможным единство украинского народа.

Так отреагировал на скандальное новогоднее обращение главы государства украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Цимбалюк и Зеленский

Цимбалюк и Зеленский

"Что касается названий. Дело же не только в том, будет ли, что многих особенно в России коробит, проспект Степана Бандеры. Он есть и слава Богу. Но если мы говорим об оккупированных территориях, а президент говорит и об их возврате, то вопрос: мы будем их возвращать с проспектом "Моторолы" и улицей "Гиви" или нет? Мне кажется, это важно", – выразил убеждение он.

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Журналист подчеркнул, что если президент говорит о единстве, то он не должен использовать такие конструкции, как "не имеет значения" и "какая разница". Ведь разница на самом деле есть.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Зеленский
Место
Украина
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: Фигурант дела о нападении на журналистов, националист Виталий Регор, был облит мочой в собственном подъезде. Неизвестные встретили Регора у подъезда, когда он возвращался домой с пустой коробкой. Активист неонацистской группировки «Белый молот» и член добровольческого батальона ОУН начал отрицать, что его зовут Виталий, а потом позвонил своей маме и закричал: «Мама, вызывай ментов!».. ))
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2
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Вот ведь ушастое двуличное чмо.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Это ушастое чмо, для Украины под камеру и в сец сетях, говорит одно. А в Москве противоположное.
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