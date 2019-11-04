"Вторгаетесь, а потом визжите!" Цимбалюк ответил на истерику Захаровой из-за языка

Спикер МИД России Мария Захарова в очередной раз обвинила Украину в притеснении русскоязычного населения и нарвалась на жесткий ответ журналиста Романа Цимбалюка.

Фрагмент ее язвительного спича с претензиями он показал в своем видеоблоге на YouTube. В пропагандистском заявлении Захарова позволила себе сравнить украинцев с фашистами и безосновательно обвинить их в гонениях россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Проводимая Киевом политика носит откровенно дискриминационный характер! Усугубляется политика власти по сегрегации населения на людей первого, второго сорта. По сути, русскоязычные подвергаются двойной дискриминации. То, что не удалось фашистам, теперь удается в центре Европы!" – высказалась невменяемая дипломат страны-агрессора.

В свою очередь, Цимбалюк напомнил ей, чем закончилась "защита русскоязычного населения" на Донбассе.

"Слава Богу, части Донецкой и Луганской области Машины друзья из Минобороны уже "спасли" – у них теперь нет проблем с украинским языком. Да, появились другие, с комендантским часом, но маємо те, що маємо", – ответил он на выпады спикера МИД РФ.

Кроме того, Цимбалюк посоветовал Захаровой прежде, чем упрекать другие страны в нарушении международного права, вспомнить о преступлениях ее государства.

Цимбалюк и Захарова

"Наши "российские друзья" как обычно говорят, что мы кому-то что-то должны. В первую очередь – "российским друзьям". Они говорят о наших обязательствах, но всегда забывают о своих. А вообще все на этой планете в жизни связано. Сначала вы нарушаете базовые документы о неприкосновенности границ, а потом визжите, говоря о том, что в нашей стране больше внимания уделяется украинскому языку. Но это же логично! Только кретин может продолжать отстаивать государственный статус русского языка в Украине, чтобы его дети жили при комендантском часе", – жестко осадил скандальную россиянку он.

Отдельное внимание Цимбалюк уделил фейку Захаровой о "сегрегации" людей в Украине по языковому принципу и обстебал его.

"Какой интересный поворот! У нас сегрегируют русскоязычных! Я надеюсь, что вы обратитесь в мэрии своих городов в Украине с вопросом, когда же можно будет купить билет в вагон для русскоязычных ну, или, может, будут в автобусах места для русскоязычных?" – высмеял он бурную фантазию спикера МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Цимбалюк публично опозорил Захарову и упрекнул ее в неграмотности. Во время брифинга скандальная дипломат традиционно неправильно употребила ударение в слове "украинский", сказав "укрАинский".

Также журналист и спикер МИД РФ устроили публичную перепалку на брифинге и в сети. Поводом стал вопрос от украинца о том, молилась ли она когда-нибудь за героев "Новороссии".

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