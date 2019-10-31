"Донбассу уже помогли": Цимбалюк ярко осадил подругу Путина из-за "русского мира"

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко ответил на пропагандистский спич главы Совета федерации России Валентины Матвиенко о необходимости защиты "русского мира" по всему земному шару.

Циничное заявление политика страны-агрессора прозвучало на конференции российских соотечественников, фрагмент которой Цимбалюк показал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Большой, безграничный "русский мир" нельзя найти ни на одной карте. Но он живет в сердцах и умах людей в самых разных уголках планеты. От Прибалтики до Австралии, от Средней Азии до Латинской Америки", – высказалась Матвиенко.

Цимбалюк, в свою очередь, напомнил, что истинная сущность того самого "русского мира" проявилась в оккупации украинского Крыма и Донбасса, которую Кремль завуалировал под спасение русскоязычных.

"Слово Украина они вслух часто не произносят, но все крутится вокруг этого – они собираются спасать русских соотечественников за рубежом, где конфликты. Никто, правда, почему-то не хочет сказать, что вообще-то Россия сама эти конфликты создает, а потом начинает спасать под вой и вопли, что "русских обижают, русские школы закрывают". Донбассу уже помогли. Там можно говорить по-русски, но жить невозможно. Но если с "русским миром", которого нет на карте, приходит комендантский час, то уж лучше обойтись без русских школ", – ответил журналист скандальной соратнице президента России Владимира Путина.

Цимбалюк и Матвиенко YouTube Романа Цимбалюка

Также на своей странице в Facebook он добавил, что концепция "русского мира" была придумана и опробована оккупантами не только в Украине, но и в других странах, где Кремль захотел создать сепаратистские ячейки для дестабилизации.

"Матвиенко говорит, что "русский мир" нельзя найти на карте, но он есть. Ложь. Таких мест много, куда Российская Федерация отправилась "спасать себя" и превратила захваченные территории в настоящие зоны "русского мира", без примесей. Это Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, и конечно же, восточные области Украины. На самом деле "русский мир" – это захватническая идеология, прикрытая томиком Достоевского. Результат один – комендантский час, нищета и портрет президента РФ", – ярко подытожил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Матвиенко заявила, что Россия настроена на возвращение к добрососедским отношениям с Украиной. Более того, она призвала Киев начать все "с чистого листа".

Также Цимбалюк поймал ее на случайном признании во вторжении России на Донбасс. Так, Матвиенко отметила, что создание поместной православной церкви в Украине выльется в гражданскую войну. По мнению Цимбалюка, таким образом она разрушила миф о том, что в Украине якобы уже пятый год идет "гражданская война".

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