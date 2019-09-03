"Страна-миротворец!" Цимбалюк осадил Лаврова за выпады против украинского языка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь выразил возмущение доминированием украинского языка в Украине и получил жесткий ответ от журналиста Романа Цимбалюка.

Заочную перепалку со скандальным главой внешнеполитического ведомства страны-агрессора украинец устроил в эфире своего видеоблога на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сначала Цимбалюк показал едкое выступление Лаврова перед студентами МГИМО, в котором одиозный дипломат традиционно начал обвинять Украину в ущемлении русскоязычных.

"Верховная Рада приняла целую серию законов, грубо нарушающих не только международные обязательства Украины по обеспечению прав национальных меньшинств, но и Конституцию украинского государства. Это касается и закона об образовании, и об украинском языке как о государственном, в котором все языки нацменьшинств грубо дискриминируются по сравнению с украинским языком", – высказался Лавров.

Цимбалюк и Лавров

Кроме того, его не устроило и то, что языки Европейского союза Украина поставила в более выигрышное положение, чем русский. В этой связи глава МИД РФ заявил о попытке Киева "купить европейцев", чтобы сделать русский язык самым дискриминируемым.

"Я так понимаю, что Лавров переживает за то, что спустя годы России придется искать новое обоснование для вторжения в нашу страну. Если у нас будут украинские школы, то как же они будут защищать русскоязычных? Это же страна-"миротворец"!" – ярко пресек претензии Лаврова Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко разнес попытку Лаврова возложить ответственность за войну на востоке Украины на нее саму. Журналист развенчал все лживые тезисы российского министра и напомнил, что в действительности стало причиной войны на Донбассе.

Также Лавров нарвался на жесткий ответ Цимбалюк после попытки упрека Украины в необеспечении пенсиями жителей оккупированных территорий Донбасса. Украинец разгромил российского министра за претензию по поводу необходимости пересечения пенсионерами линии соприкосновения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!