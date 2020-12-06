Цимбалюк назвал главное отличие Киева от Москвы

Столицы Украины и России отличаются тем, что в Киеве чувствуется дух свободы, а в Москве "пахнет имперским духом".

Как заявил в интервью "Телеграфу" специальный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк, в столице РФ все подчеркивает, что "здесь есть царь, здесь куча бабок, моднячие лавочки в парках, мраморные бордюры".

По его словам, последние лет 10 мэр Сергей Собянин делает из Москвы красивую витрину России, чтобы "не хуже, чем в Европе".

"Велосипедные дорожки, цифровизация, десятки станций метро строят, или уже построили, и т.д. Если сравнивать две столицы, то и там, и там бросают окурки на улице, просто в Москве их быстрее убирают", – отметил Цимбалюк.

Он подчеркнул, что Киев – это "другая планета".

"В украинской столице действительно витает эта свобода в воздухе. Хотя сами киевляне это вряд ли замечают", – утверждает журналист.

По его мнению, Киев и Москва – два разных пространства, которые не поддаются сравнению.

"Если говорить о перспективе – о детях, то если ты хочешь, чтобы из твоего чада вырастили "юнармейца" – это Москва, у нас же в Киеве такого бреда нет. Но и бордюров мраморных в центре Киева тоже нет", – заключил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Цимбалюк устроил спор с российским коллегой Яковом Широковым из-за войны на Донбассе, развязанной Россией.