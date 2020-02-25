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25 февраля • обновлено в 07:16
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Циклоны отступают: синоптики пообещали потепление в Украине

2.7т
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В Украине во вторник, 25 февраля, немного потеплеет. Осадки ожидаются в основном в западных регионах.

Однако, как передает Укргидрометцентр, местами все еще будет ветрено с порывами до 7-12 метров в секунду. В западных областях небольшой дождь, а на остальных территориях будет пасмурно, осадки маловероятны.

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

Днем – от +3 до +9, на Юге и части Запада - от +5 до 9, а на Закарпатье и Прикарпатье во вторник придет потепление (+8 +11).

Погода в Киеве 25 февраля будет облачной, без существенных осадков. Столбики термометров днемподнимутся до +4…+6°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Циклоны отступают: синоптики пообещали потепление

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине постепенно происходит изменение границ зимы, в результате чего март и начало апреля станут "зимними месяцами".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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