Циклон Юлия нанесет мощный удар по Украине

В понедельник, 24 февраля, в Украине ожидается штормовой ветер и осадки, которые придут с циклоном под названием Юлия.

Об этом в Telegram-канале рассказала синоптик Наталка Диденко, уточнив, что страну накроют дожди и мокрый снег.

"24 февраля циклон Юлия принесет к нам осадки с штормовым ветром. В течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй половине дня понедельника основной влажный удар примут на себя восточные области, а также Днепр, Сумская область, Запорожье", – отметила Диденко.

Диденко предупредила о сильном ветре

По ее словам, штормовой ветер будет бушевать в большинстве областей Украины. В Киеве циклон проявится во всей красе уже ближайшей ночью. Сначала будут идти дождь, потом – мокрый снег.

"Штормовой северо-западный ветер будет достигать порывов 15-22, а то и больше, метров в секунду. Днем в Киеве осадки ослабнут и прекратятся. Но сильный ветер останется на протяжении всего дня", – пояснила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какую погоду ждать весной. По его словам, жителей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

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