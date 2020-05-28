Циклон в Украине продолжится: синоптик предупредила о непогоде

Погода в Украине в пятницу, 28 мая, будет прохладной и влажной – дожди с грозами и, возможно, градом, будут идти на западе, севере и востоке страны.

Об этом написала народный синоптик Наталья Диденко в Telegram. По ее словам, Украину продолжает накрывать циклон, который начался в прошедшие сутки, он несет атмосферный вихрь с воздушным потоком против часовой стрелки.

"Сухие полоски прояснений в пятницу вероятны вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон. Однако все же будет преобладать в Украине циклоническая влажная погода", – отметила она.

Диденко добавила, что ближайшей ночью температура воздуха будет +9..+14 градусов, на востоке и юге – +12..+16 градусов. Днем похолодает в западных областях до +13..+17 градусов. В большинстве областей ожидается +15..+21 градус, на востоке и в Днепре с районами +20..+24 градуса.

В Киеве в пятницу будет преобладать влажная погода, однако ситуация будет проще, чем накануне – есть много шансов на солнечные просветления. Ночью в столице +12 градусов, завтра днем тепло, до +19 градусов.

Наталья Диденко / Telegram

Наталья Диденко / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, что лето-2020 в Украине начнется с теплого июня – средняя температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла.

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