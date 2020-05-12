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13 мая • обновлено в 16:30
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Циклон сместился на восток: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

11.3т
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Холодный фронт в Украине продолжает отступать и уже сместился на восточные области.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, отметив, что в ночь на 13 мая еще могут быть заморозки в западных, северных и центральных областях.

"Холодный фронт отступает, уже сместился на восточную часть Украины, задерживает дожди, там еще сравнительно тепло. А в его тылу температура воздуха упала до нуля – именно столько сейчас во Львове, а в Карпатах ниже нуля", – написала она.

По данным Укргидрометцентра, в среду, 13 мая, температура воздуха в Украине зафиксируется в диапазоне +14...+17 градусов.

Циклон сместился на восток: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

meteo.gov.ua

Циклон сместился на восток: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, многие страны Европы утром 12 мая засыпало снегом – высота снежного покрова местами составляла до 10 сантиметров.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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