Циклон сместился на восток: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

Холодный фронт в Украине продолжает отступать и уже сместился на восточные области.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, отметив, что в ночь на 13 мая еще могут быть заморозки в западных, северных и центральных областях.

"Холодный фронт отступает, уже сместился на восточную часть Украины, задерживает дожди, там еще сравнительно тепло. А в его тылу температура воздуха упала до нуля – именно столько сейчас во Львове, а в Карпатах ниже нуля", – написала она.

По данным Укргидрометцентра, в среду, 13 мая, температура воздуха в Украине зафиксируется в диапазоне +14...+17 градусов.

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, многие страны Европы утром 12 мая засыпало снегом – высота снежного покрова местами составляла до 10 сантиметров.

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