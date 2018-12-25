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Циклон разбушевался: синоптик дала снежный прогноз погоды в Украине

11.7тЧитать материал на украинском

Во вторник, 25 декабря, циклон еще будет определять сложную синоптическую ситуацию на востоке, в центре и на северо-востоке Украины.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в ночь на 26 декабря он постепенно сместится в северо-восточном направлении.

Однако уже днем 26 декабря, по прогнозу синоптика, придет очередной атмосферный фронт, связанный с северным циклоном.

В западных, северных областях, а до конца суток среды и в большинстве областей Украины снова выпадет снег, усилится ветер и метели.

Циклон разбушевался: синоптик дала снежный прогноз погоды в Украине
Циклон разбушевался: синоптик дала снежный прогноз погоды в Украине

На Западе снег ожидается с мокрым снегом и дождем. Ветер будет западного и северо-западного направления, от умеренного до сильного.

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В ночь на 26 декабря ожидается -2... -9 градусов, днем на Левобережье -1... -6 градусов, на Правобережье 0... +3 градуса.

В Киеве 26 декабря выпадет снег, возможны метели. Ветер с сильными порывами. Ближайшей ночью в столице подмерзнет до -5... -7 градусов, а уже завтра днем потеплеет до оттепели.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики ожидают новую волну похолодания в Украине, которая, согласно их прогнозам, накроет страну в четверг, 27 декабря, и продлиться до первых дней января 2019 года.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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