Циклон постепенно тушит пожары: появился обнадеживающий прогноз погоды по Украине

Циклон, который вызвал дожди в некоторых регионах страны 26 апреля, продолжил движение на восток и таким образом постепенно тушит пожары.

Об этом сообщает "Метеопост" на странице в Facebook. В то же время синоптики отмечают, что не все области сегодня не увидят желаемые для земли и урожая осадки.

"К сожалению, восток и юг не получат долгожданного дождя. Осадки движутся на Сумскую и Черниговскую области", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на утро 26 апреля больше всего осадков зафиксировано такими метеостанциями:

Киев – 26 мм;

Винница – 21 мм;

Мироновка – 20 мм;

Белополье – 18 мм;

Жмеринка – 17 мм;

Жашков – 12 мм;

Нежин – 12 мм;

Новая Ушица – 12 мм;

Умань – 12 мм.

Дожди в Украине Facebook/Метеопост

Дожди в Украине Facebook/Метеопост

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в воскресенье, 26 апреля, в Украине погода будет дождливой, местами ожидаются грозы, а на западе страны даже выпадет снег.