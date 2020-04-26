Циклон постепенно тушит пожары: появился обнадеживающий прогноз погоды по Украине
Циклон, который вызвал дожди в некоторых регионах страны 26 апреля, продолжил движение на восток и таким образом постепенно тушит пожары.
Об этом сообщает "Метеопост" на странице в Facebook. В то же время синоптики отмечают, что не все области сегодня не увидят желаемые для земли и урожая осадки.
"К сожалению, восток и юг не получат долгожданного дождя. Осадки движутся на Сумскую и Черниговскую области", – говорится в сообщении.
По данным синоптиков, на утро 26 апреля больше всего осадков зафиксировано такими метеостанциями:
Киев – 26 мм;
Винница – 21 мм;
Мироновка – 20 мм;
Белополье – 18 мм;
Жмеринка – 17 мм;
Жашков – 12 мм;
Нежин – 12 мм;
Новая Ушица – 12 мм;
Умань – 12 мм.
Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в воскресенье, 26 апреля, в Украине погода будет дождливой, местами ожидаются грозы, а на западе страны даже выпадет снег.