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26 апреля • обновлено в 14:52
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Циклон постепенно тушит пожары: появился обнадеживающий прогноз погоды по Украине

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Циклон, который вызвал дожди в некоторых регионах страны 26 апреля, продолжает движение на восток и постепенно гасит пожары.

Об этом сообщает "Метеопост" на странице в Facebook. В то же время синоптики отмечают, что не все области сегодня не увидят желаемые для земли и урожая осадки.

"К сожалению, восток и юг не получат долгожданного дождя. Осадки движутся на Сумскую и Черниговскую области", – говорится в сообщении.

Циклон постепенно тушит пожары: появился обнадеживающий прогноз погоды по Украине

По данным синоптиков, на утро 26 апреля больше всего осадков зафиксировано такими метеостанциями:

  • Киев – 26 мм;

  • Винница – 21 мм;

  • Мироновка – 20 мм;

  • Белополье – 18 мм;

  • Жмеринка – 17 мм;

  • Жашков – 12 мм;

  • Нежин – 12 мм;

  • Новая Ушица – 12 мм;

  • Умань – 12 мм.

Дожди в Украине

Дожди в Украине

Facebook/Метеопост

Дожди в Украине

Дожди в Украине

Facebook/Метеопост

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в воскресенье, 26 апреля, в Украине погода будет дождливой, местами ожидаются грозы, а на западе страны даже выпадет снег.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода синоптик пожар
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