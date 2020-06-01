Циклон не отступает! Синоптик предупредила о дальнейшей непогоде в Украине

Погода в Украине во вторник, 2 июня, будет мрачной и холодной, особенно дождливо будет на западе страны.

Как отметила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram, циклон Izolde все еще будет находиться на территории Украины. Вместе с тем, на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

По словам Диденко, периодические дожди, от небольших до умеренных, возможны в северных областях (кроме Сумской), в Одесской области, в Крыму и на крайнем востоке. На остальной территории – или без существенных осадков, или максимум местами незначительные.

Погода в Украине 2 июня

Ветер будет двигаться с северо-запада, умеренный, до порывистого.

Температура воздуха ночью будет низкой – +4..+8 градусов, на юге и в восточных областях до +12 градусов.

В дневные часы в Украине ожидается преимущественно +14..+18 градусов, на востоке будет теплее, до +17..+22 градусов, а холодное будет в западной части Украины, всего +8..+13 градусов.

В Киеве 2 июня есть вероятность дождя, ночью холодно, 6 градусов, днем – +14 градусов.

"Полного прекращения дождей в ближайшее время не обещаю, но вот столбики термометров наконец пойдут вверх. 3-4 июня до +18 градусов, а затем уже и лето придет, дождемся и +20 и за +20 градусов", – написала Диденко.

Погода в Украине 2 июня Наталья Диденко / Telegram

Погода в Украине 2 июня Наталья Диденко / Telegram

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Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, что в июне погода в Украине ожидается теплой и с умеренными осадками, однако не исключены и температурные колебания в отдельные дни.