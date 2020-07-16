ЦИК заявила о проблемах с организацией местных выборов в Украине

Центральная избирательная комиссия Украины предупредила о проблемах с организацией местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года.

На сайте ЦИК говорится, что подготовка к ним происходит в сложных условиях с элементом правовой и организационной неопределенности.

Проблемы обусловлены принятием нового Избирательного кодекса Украины, карантинными ограничениями, нестабильной эпидемиологической ситуацией, недофинансированием и незавершенностью реформы административно-территориального устройства.

"Рассинхронизация принятия решения об изменениях административно-территориального устройства и внесении изменений в Избирательный кодекс Украины могут вызвать новые пробелы в правовом регулировании, создать неоправданные сложности и привести к непрогнозируемым результатам", – говорится в обращении ЦИК.

Отмечается, что непринятие решения об образовании новых районов повлечет за собой "значительные проблемы" с проведением выборов в районные советы, поскольку организационно невозможно будет отнести территорию таких общин к конкретному району.

"Это обусловит неопределенность относительно образования округов, организации голосования, транспортировки избирательной документации, установления итогов и результатов голосования в таких общинах и районах", – пояснили в обращении.

Кроме того, в ЦИК подчеркнули, что "промедление" с принятием законопроекта относительно внесения изменений в Избирательный кодекс и с вступлением его в силу "может привести к невозможности совершения отдельных процедур".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления проголосовали 326 народных депутатов.