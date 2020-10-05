ЦИК утвердила формы протоколов территориальных избиркомов

Центральная избирательная комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах местных выборов.

Это произошло на заседании 4 октября, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, был окончательно принят Порядок изготовления, передачи и требования к протоколам территориальных и участковых избирательных комиссий.

"Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) с соответствующих местных выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям", – пояснили в ЦИК.

Также ее представители отметили, что в связи с поступлением ходатайств об изменении состава ТИК внесены изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL: