ЦИК утвердила формы протоколов территориальных избиркомов

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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ЦИК утвердила формы протоколов для теризбиркомов

Центральная избирательная комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах местных выборов.

Это произошло на заседании 4 октября, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, был окончательно принят Порядок изготовления, передачи и требования к протоколам территориальных и участковых избирательных комиссий.

"Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) с соответствующих местных выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям", – пояснили в ЦИК.

Также ее представители отметили, что в связи с поступлением ходатайств об изменении состава ТИК внесены изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ЦИК совместно с Министерством здравоохранения разработали рекомендации по проведению местных выборов 25 октября в условиях карантина.

  • По словам члена ЦИК Сергея Постивого, избирательное право не будет ограничено даже для граждан с признаками ОРВИ и температурой до 37,3 градусов.

  • Напомним, на предстоящих выборах гражданам будут выдавать по несколько бюллетеней. Чтобы не перепутать их, избирателям стоит ознакомиться с инструкцией.

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