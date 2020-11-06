ЦИК пошутил про выборы в США и открестился от дедлайнов оглашения результатов

В Украине 25 октября прошли местные выборы-2020. Результаты голосования должны были огласить через 12 дней – не позднее 6 ноября, чего не произошло.

В пятницу, 6 ноября, пресс-служба ЦИК пошутила про выборы в США и открестилась от дедлайнов на странице в Facebook.

"Весь мир застыл в ожидании результатов выборов в США...и в Украине! По ссылке вы можете найти обновленные данные о результатах выборов депутатов 585 местных советов и 687 сельских, поселковых, городских голов", – говорится в сообщении ЦИК, несмотря на то, что уже должны быть оглашены окончательные результаты.

В комментариях под публикацией украинцы спросили, как накажут территориальные избирательные комиссии, которые не успели опубликовать результаты до 6 ноября.

"Согласно Избирательному кодексу ТИК должны установить результаты голосования до 6 ноября. Обнародование информации не предусматривает четких сроков", – открестились от обещаний в ЦИК.

В ЦИК открестились от дедлайнов. ЦИК в Facebook

Результаты местных выборов в Украине. ЦИК в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, второй тур местных выборов пройдет в 15 украинских городах 15 и 22 ноября. К ранее названным населенным пунктам добавились еще четыре города – Одесса, Днепр, Кривой Рог и Украинка.