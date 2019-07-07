ЦИК отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты: что случилось

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам (ОИО).

Соответствующее решение было принято на очередном заседании комиссии, передает "Укринформ".

Как сообщили в ЦИК, они рассмотрели заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов Украины, и приняла решение об отмене регистрации 11 кандидатов в народные депутаты Украины.

"А именно: в порядке самовыдвижения – Ретивова И.А. – в ОИО № 50, Бабенко М.Н. – в ОИО № 90, Глиняного Л.П. – в ОИО № 92, Бойко А.В. – в ОИО № 97, Костяка М.М. – в ОИО № 183; выдвинутых политической партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" – Подостройця К.А. – в ОИО № 135, Бальжик М.М. – в ОИО № 136, граждане В.В . – в ОИО № 141, Шкаровским В.М. – в ОИО № 143; выдвинутых Политической партией "Оппозиционный блок" – Тулюлюк А.В. – в ОИО № 204, Левковский М.П. – в ОИО № 207", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЦИК внесла изменения в свое постановление от 26 июня 2019 № 1346 "О форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019", исключив из соответствующих дополнений сведения об указанных кандидатах в народные депутаты Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, если решение Шестого апелляционного админсуда о повторном жеребьевки партий вступит в силу, внеочередные выборы в Верховную Раду окажутся под угрозой срыва. Ведь до 21 июля просто не успеют напечатать нужное количество бюллетеней.

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