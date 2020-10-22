ЦИК назвала количество избирателей на местных выборах в Украине

Карина Бондаренко Общество 08:21, 22.10.2020

На местных выборах-2020 в Украине право проголосовать получили 28 миллионов 622 тысячи избирателей.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"Какой же будет явка, станет известно только в день выборов 25 октября", – отметила член ЦИК Ирина Ефремова.

По ее словам, на избирательные участки уже поступили уточненные списки избирателей и начата передача бюллетеней.

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