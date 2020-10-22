ЦИК назвала количество избирателей на местных выборах в Украине
На местных выборах-2020 в Украине право проголосовать получили 28 миллионов 622 тысячи избирателей.
Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
"Какой же будет явка, станет известно только в день выборов 25 октября", – отметила член ЦИК Ирина Ефремова.
По ее словам, на избирательные участки уже поступили уточненные списки избирателей и начата передача бюллетеней.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Центризбирком опубликовал видеоинструкцию о том, как заполнять бюллетень на местных выборах.
Также в ЦИК предупредили, с каким паспортом не получится проголосовать на выборах.
Помимо этого, украинцам объяснили, как проголосовать на выборах в случае болезни.