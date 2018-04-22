Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Богдан Петренко
Богдан Петренко
Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізмуВсе статьи автора

Циганофобія: після Путіна і депутатів, роми - третій об'єкт по ненависті

Читать новость на украинском

Циганофобія. Чи подолається прірва між українцями та ромами?

Цими вихідними представники С14 "попросили", а потім "посприяли" тому, щоб циган було менше на Лисій горі у Києві. На практиці, вони спалили їх намети та погрозами примусили ромів покинути місце тимчасового проживання.

Цигани, мабуть, третій об’єкт по ненависті серед українців: після Путіна і наших депутатів. І тому, акція націоналістів зустріла суспільну підтримку – особливо серед тих, хто на побутовому рівні вважають, що цигани – зло. Тим більше, що держава нічого не робить.

І можете не сумніватись, те що нічого не робиться – це значною мірою правда. Цигани ж навіть етимологічно - недоторкані, тобто парії, найнижчі прошарки населення особи, яких реально або бояться, або гидують чіпати. Роми обросли легендами, і ці легенди значною мірою впливають і на владу – то про циганські прокляття, то про їх поголовну здатність ввести всіх у гіпноз, то про шахрайства, то про впливові наркосиндикати, які контролюються ромами. Чого варте лише "подивіться, біла дитина у циган". Власне, циганам дозволено те, що не дозволено нікому – проїхатись безкоштовно на маршрутці без зауважень з боку водія.

Про яку державну політику може йтись, коли 40% українських циган не мають документів? Діти народжених без документів, теж відповідно їх не отримують. А тому не мають можливості піти чи то дитсадок, чи то в школу.

З іншого боку, частина населення охрестила цю акцію як "фашистську" - тобто, переслідування за етнічною ознакою. І можливо в цьому є сенс, бо націонал-соціалісти гітлерівської Німеччини так само здійснювали геноцид щодо циган, як і до євреїв. Від 200 тис. до 1,5 млн циган було убито під час Другої Світової війни.

Новости
Дитяча "поножовщина": насилля в Росії стало державною ідеологією

До чого це? До того, що у ромів немає такого світового лобі, яке б в міжнародних масштабах засуджувало кожне їх переслідування вважало переслідування. Але можна не сумніватись, що кожне переслідування національних меншин в Україні буде роздмухуватись проросійськими ЗМІ на Заході. Які чітко проводитимуть паралелі з "фашистами". У тому числі й згадають про 10 тис. розстріляних у київському Бабиному Яру.

І у цій історії уже нікого не цікавитиме найголовніше. Які реальні практичні наслідки з того, що на Лисій горі немає табору циган? Вони безслідно зникли? Чи їх табір зупиниться в іншому місці посилюючи міфи та протистояння між українцями та ромами?

Інтеграція – це шлях, який долають дві сторони. І якщо "українська сторона" буде й далі жити міфами щодо всіх циган, то закритою буде й "ромська сторона". А вона, до речі і сама по собі закрита, бо боїться спровокувати негатив щодо себе. І чим більше ми не сприймаємо представників іншої культури – тим більше шансів на виникнення конфлікту на міжнаціональному ґрунті.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Богдан ПетренкоБогдан Петренко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Богдана Петренка
Поделиться в Facebook

Наши блоги