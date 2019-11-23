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23 ноября • обновлено в 12:42
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"Так не погибали еще нигде в мире": названо реальное количество погибших от Голодомора украинцев

2.9т
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4,5 миллиона украинцев умерло от Голодомора 32-33-х годов, который организовало руководство тогдашней СССР, и это наибольшие потери среди союзных республик, передает Радио Свобода.

Всего жертвами голода стало 15 млн человек. Второй после Украины идет Россия, в основном это регион Кубань и Поволжье, в Казахстане погибших втрое меньше (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Цифры впечатляют. Даже во время жестокой немецкой оккупации смертность на селе была втрое меньше. Засухи и неурожай случались и раньше, но никогда не погибало столько людей. Голод был искусственным, а массовая смертность – это следствие жестоких репрессий и реквизиций пищи. Так массово и быстро от естественного голода не погибали нигде и никогда в мире", – отметили авторы статьи.

Потери в результате Голодомора в разных областях Украины. Административное деление по состоянию на 1 апреля 1933

Потери в результате Голодомора в разных областях Украины. Административное деление по состоянию на 1 апреля 1933

Радио Свобода

Потери от голода за 1932-34 годы в республиках бывшего СССР

Потери от голода за 1932-34 годы в республиках бывшего СССР

Радио Свобода

Буксирные бригады, конфискуют у крестьян продовольствие

Буксирные бригады, конфискуют у крестьян продовольствие

Радио Свобода

По их словам, большинство украинцев умерло в 33 году. Наиболее смертоносным стал июнь. Пострадал в основном не юг, а центр страны – современные части Киевской, Полтавской, Черкасской областей. Наименьшее количество погибших в Донецкой и Черниговской областях.

"Черниговщина – труднодоступный, болотистый, и не слишком плодородный регион. Поэтому с коллективизацией там не спешили. Пищу можно было найти в лесах. Донецкая область – важнейший индустриальный центр всего СССР. От его стабильности зависело утверждение режима Сталина. В Киевской и Харьковской были самые большие обыски крестьянских усадеб", – подытожили в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине каждой четвертой субботу ноября отмечается День памяти жертв голодомора. В 2019 этот день пришелся на 23 ноября.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Голодомор в Украине
Место
Украина
Теги
Новости России СССР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Чтобы кушать надо работать каклоеды ,а у вас это в крови порошайничать и стонать.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А в РФ, видимо, мерли одни ххлы, 100% ...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Если верить властям нэзалэжной, то "кляты москали" за 70 лет" извели" 3 состава украинцев и сейчас там живут наверно рептилоиды.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Гусенцова Галина, ты лучше верь своим протухшим мозгам...
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