В Украине планируют выгнать чиновников и сэкономить 10 млрд на цифровизации соцуслуг

Цифровизация сферы социальных услуг, которая предусматривает массовое сокращение чиновников, может сэкономить бюджету Украины 10 млрд гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 9 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Федоров отметил, что его министерство работает в том числе и как "полноценный антикоррупционный орган".

"Если, я считаю, наше государство за 30 лет не смогло построить системный менеджмент, то что нужно сделать? Нужно вообще тогда выбросить чиновников из принятия решений по множеству услуг. Мы это очень активно каждый день делаем. Только в социальной сфере, если сделать цифровую трансформацию, можно сэкономить – эти деньги останутся в бюджете – 10 млрд гривен", – сказал глава ведомства.

Пока социальный бюджет страны, как пояснил Федоров, – это более 800 млрд гривен.

"Работают 60 тысяч чиновников, соцуслуги получают 20 млн человек. И у нас есть четыре фронт-офиса, где эти услуги вообще можно получить. Очень неэффективная система", – подчеркнул он.

Министр рассказал, что некоторые украинцы вынуждены получать соцуслуги в разных районах, потому что взаимодействия между реестрами нет, кроме того, социальные выплаты оформлены на более 17 тысяч несуществующих паспортов.

Предлагаем посмотреть видео трансляции:

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