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Сергій Стерненко
Сергій Стерненко
Громадський діяч, активістВсе статьи автора

Ці хворі люди зустріли би російські війська з караваями

4.3тЧитать новость на украинском

Сиджу в черзі до лікаря. Навпроти мене — двоє чоловіків віком пр. 60-65 років. Спілкуються між собою.

Спочатку обговорювали, хто які канали дивиться. Обидва зійшлись на тому, що люблять одні й ті самі, з російськими серіалами про мєнтів. Потім перейшли на тему того, як раніше все було добре, "такуюстрануразвалілі". Я дізнався, що Кучма давав Януковичу гроші, бо той хороший мужик був, але його прогнали "отеті вот". Після цього виявилось, що владу в Україні захопили ж-ди, щоб зробити тут геноцид і забрати всю землю, а люди - то баласт. Для реалізації свого темного плану в далекій Америці створені таємні лабораторії, де ставлять експерименти над людьми і всіх поголовно вакцинують. Потім з цих лабораторій вся гадость іде до тих же ж-дів, а вони вже, щоб потруїти народ славян, ставлять всюди аптеки, на кожному кварталі, де не ліки, а отрута для геноциду.

І все це — секретна розробка по знищенню людєй.

Але найстрашніше те, що бендерівці раніше убивали ж-дів, а тепер вони, фашисти, з ними цілуються, щоб знищити Україну.

На цій конспірологічній ноті черга одного з чоловіків вже підійшла, і співрозмовники розлучились, а я так і не дослухав найбільші таємниці Всесвіту і теорії змови для встановлення нового світового порядку.

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З цієї захоплюючої бесіди в коридорі лікарні я зробив декілька висновків:

1. Ж-ди — страшні геноцидники для ватки.

2. Бандерівці — теж страшні, і убивці що вигнали хорошого мужика Януковича.

3. Найстрашніше для ватки — ж-дбандерівці.

4. З такими виборцями і просто громадянами нам ще довго доведеться долати наслідки тоталітарної окупації України в 20 сторіччі.

5. Ватка — не просто стан чи погляди. Це психічно хворі люди, що навіть сьогодні б зустрічали російські війська тут з караваями і квітами.

Фото одного з дійових осіб додаю.

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Автор
Сергій СтерненкоСергій Стерненко
Место
Украина
Объект
История
Источник
Источник:Facebook Сергія Стерненка
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