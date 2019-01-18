РПЦ или ПЦУ: религиовед предложила поделить церкви

Религиозные общины в Украине могут поделить церкви, если не способны единогласно определиться со своей принадлежностью. Это позволит избежать многочисленных конфликтов.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила религиовед Людмила Филипович. Она подчеркнула, что такое решение может быть принято в любой общине, но только на её всеобщем собрании.

"То есть все приходят с документами, регистрируются, подписываются. А уже потом начинают собрание, на котором обсуждается вопрос: переходить или нет. И действительно может произойти так, что половина общины будет за переход, а половина – против", – пояснила Филипович.

По её словам, в таком случае можно пойти путем, который уже использовался в истории Украины – поочередное использование культового сооружения. Например, одна часть бывшей общины служит в нем утром, а вторая – после обеда.

"Тем более, что это все православные. Это же не к греко-католикам переход. Или же можно пойти другим путем. Например, та община, которая остается, помогает той части, которая уходит, построить новое культовое сооружение", – предложила религиовед.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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