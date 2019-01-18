РПЦ или ПЦУ: религиовед предложила поделить церкви

Религиозные общины в Украине могут поделить церкви, если не способны единогласно определиться со своей принадлежностью. Это позволит избежать многочисленных конфликтов.
Такое мнение в эфире ObozTV выразила религиовед Людмила Филипович. Она подчеркнула, что такое решение может быть принято в любой общине, но только на её всеобщем собрании.
"То есть все приходят с документами, регистрируются, подписываются. А уже потом начинают собрание, на котором обсуждается вопрос: переходить или нет. И действительно может произойти так, что половина общины будет за переход, а половина – против", – пояснила Филипович.
По её словам, в таком случае можно пойти путем, который уже использовался в истории Украины – поочередное использование культового сооружения. Например, одна часть бывшей общины служит в нем утром, а вторая – после обеда.
"Тем более, что это все православные. Это же не к греко-католикам переход. Или же можно пойти другим путем. Например, та община, которая остается, помогает той части, которая уходит, построить новое культовое сооружение", – предложила религиовед.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Присоединяться к ПЦУ начали приходы из Винницы. Так, сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора. Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что теперь служит независимой церкви.
21 декабря еще три прихода в Винницкой области перешли в новосозданную ПЦУ.
В тот же день такое решение принял первый приход на Закарпатье в селе Минай.
24 декабря к ПЦУ присоединились еще три общины во Львовской области и пять в Винницкой.
26 декабря стало известно об аналогичном решении Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща в Хмельницком районе.
27 декабря присоединились два прихода в Винницкой области и один в Тернопольской.
Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.