Раскол и "русский мир": на Закарпатье назрел церковный конфликт

В селе на Закарпатье, где собираются построить монастырь Московского патриархата, назрел церковный конфликт.

Жители разделились на два лагеря. Одни говорят, что многие годы тут была только греко-католическая церковь и большинство из них ее прихожане, а МП представляет страну-агрессора, которая ведет войну на востоке нашей страны. Другие не видят ничего плохого в еще одной новой церкви.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Купил для родственников, а строит монастырь

Село Дунковица находится в Иршавском районе, все годы там была лишь одна церковь – греко-католическая. Однако теперь строится и православная церковь Московского патриархата. "Этот батюшка, отец Кирилл, – монах монастыря в селе Сильце неподалеку. Сначала он тут на окраине купил заброшенную хату, якобы для своей мамы и брата. А теперь говорит то ли о церкви, то ли о монастыре", – рассказал местный житель Александр.

Греко-католическая церковь в селе Дунковица Facebook о. Михаила Бича

Разрешения на строительство у отца Кирилла нет. Жители собрали подписи под обращением к местным властям. Однако толку от этого не было.

"Этот священник игнорирует все обращения властей. Заявляет, что это его частная собственность, поэтому он тут будет строить что захочет. Люди возмущены", – добавляет Александр.

Жители села собирают подписи Facebook "Активна громада: За майбутнє громади Кам'янської ОТГ"

"Мы категорически против. Сначала купил хату, а теперь обманом хочет построить тут московский храм. Уже и стены возвел. Он просто расколол наше село. На востоке идет война, убивают наших хлопцев, а он сюда хочет "русский мир" привести. У нас в селе всего несколько человек ходят в православную церковь МП, ездят в Мукачево. Остальные ходят в нашу греко-католическую церковь", – рассказывает жительница села Оксана.

Отец Кирилл Facebook "Активна громада: За мабутнє громади Кам'янської ОТГ"

Пенсионерка также не поддерживает строительство монастыря. "Мы всю жизнь ходили в одну церковь, которую нам оставили родители, бабушки и дедушки и наши прадеды. Всегда тут была одна вера. И ни к чему сейчас нас тут раскалывать и ссорить", – считает женщина.

Боялись, что отпевать не будут

Однако в селе есть и те, кто поддерживает отца Кирилла. "У нас православная семья, мы уже лет 7-8 ездим в Сильце в церковь. Ну и что, что Московского патриархата, какая разница? У нас старший ребенок – инвалид, вся наша жизнь – больница и церковь. Нам так легче. Будут сюда ездить из других сел на службы. Некоторые считают, что батюшка родом из Москвы. Но это не так", – говорит Богдана из Дунковицы.

По ее словам, местные жители приходят на строительство храма и якобы угрожают батюшке. "А многие, кто подписал обращение, просто пожилые люди, они боялись, что если не подпишут, то их отпевать после смерти никто не будет", – считает женщина.

Церковь, которую строит монах МП Facebook "Активна громада: За мабутнє громади Кам'янської ОТГ"

Еще один сторонник строительства церкви Павел и вовсе считает, что конфликт возник на фоне финансовых моментов. Якобы один священник боится, что прихожане, которые жертвуют храму, перейдут в православную церковь и будут там оставлять деньги.

"Весь скандал раздувают те, кто близок к греко-католическому священнику. Их мало. А в каждом селе есть те, кто ходит в церковь МП", – говорит он.

Какая церковь? Это дом

Правда, сам отец Кирилл в разговоре с OBOZREVATEL не признается, что строит тут монастырь или церковь.

"Это моя частная территория, я тут просто ремонтирую дом. Это не церковь и не монастырь, а мой частный дом. Я его купил для мамы и брата", – заверил он.

Отец Кирилл (крайний справа) с главой УПЦ МП Онуфрием Facebook архимандрита Кирилла

На территории двора отец Кирилл установил крест и провел тут службу. "Я просто поставил его, пригласил своих родных и друзей, и мы его освятили. Я имею на это право. Никаких служб тут не провожу, они ведь могут проходить только там, где есть купола", – заявил отец Кирилл.

Что хочу, то и строю

Священник местной греко-католической церкви Михаил Бич рассказал OBOZREVATEL, что слухи о том, что МП хочет построить тут свой "филиал" ходят давно.

"Как-то одну жительницу нашего села подвозил этот священник. Она стала спрашивать, кто он такой. И он ответил, что тот, кто хочет построить в Дунковице монастырь. Кроме того, глава сельсовета соседнего села при мне позвонил в этот монастырь в Сильце и спросил, зачем вы купили землю в Дунковицях. И ему ответили, что хотят строить там монастырь", – говорит Бич.

Греко-католическая община села Facebook о. Михаила Бича

По словам священника, в этом селе нет православной общины. "Есть около 10 семей, которые ездят в Мукачево, или в монастырь в Сильце. Но они никогда не высказывали желания построить тут свою церковь. Если хотят, то никто им не мешает. Пусть создадут свою общину, как это положено, зарегистрируются и получат разрешение на строительство. Мы только им поможем в этом. Но они ведут незаконное тайное строительство", – говорит Бич.

Католический священник с прихожанами уже пытался поговорить с отцом Кириллом, но разговор не сложился. Он все так же отвечал, что на своей земле что хочет, то и делает.

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