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''Церковный гибридизм!'' Фарион разнесла ПЦУ за языковой компромисс

1.8тЧитать материал на украинском

Бывший народный депутат от "Свободы" Ирина Фарион возмутилась из-за разрешения Православной церкви Украины вести богослужения на языках, привычных общинам национальных меньшинств.

Она назвала такой компромисс гибридным и раскритиковала его сторонников на своей странице в социальной сети Facebook.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Ирина Цвила

"О церковном гибридизме. Я в этом не сомневалась. Гибриды создают гибридное. Им не понять, как в 1919-1920 годах министр вероисповеданий УНР, впоследствии митрополит УАПЦ Иларион, тогда Иван Огиенко, своим первым указом обязал править литургию в Украине только на украинском языке. И более того: министр определил месячный срок для принятия исключительно украинского произношения в церковнославянских текстах. В случае невыполнения — лишение должностей и привлечение к судебной ответственности", — возмущенно высказалась она.

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Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

Кроме того, Фарион поставила в пример руководству новосозданной ПЦУ первого митрополита Киевского и всея Украины УАПЦ Василия Липковского, который считал богослужение на украинском языке одной из основ новой церкви. "Сакральным языком церкви был определен только украинский", — напомнила одиозный экс-нардеп.

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Тема
Языковой скандал
Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Хохлы, вам правда не стыдно за подобных представителей вашего рода?
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Бухгалтер Борис, РУССКИЙ... Вечно пьяный, до оскотинения, завистлив, жаден, злобен и ТУП. Запах перегара и давно не стираных вонючих порток отвратителен ! Любимое занятие - лежание на печи и мечты о лучшей жизни, которые постоянно подогреваются властью, ебущей его во всех позах. К наукам не склонен, по причине своего отупения вследствии неумеренного потребления браги, которую пьет по причине того, что не может выгнать самогона (не хватает терпения). Психически болен : страдает манией величия и шовинизма. Причисляет себя к "Третьему Риму", но являет собой второй Содом и Гоморру. Агрессивен, что подтверждается его постоянным захватом чужих территорий, при этом самоутверждается там как хозяин и всё вокруг считает своим, ЗАГАЖИВАЯ как у себя дома... Описание портрета РУССКОГО ДЕРЬМА можно дополнять бесконечно, однако это будет не столько утомительно, сколь противно.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
НЕТ "русского языка" ! Есть ворованный из других языков ВИНЕГРЕТ-ДИАЛЕКТ, упорно называемое мокшанами "языком", признаваемый всеми филологами мира уёбищным за его детскую неожиданность (несистемный словарный понос) !
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
с русскоговорящими гражданами Украины не нужно вести никакой дискуссии о языках, а сразу бить в лицо !!!
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