''Церковный гибридизм!'' Фарион разнесла ПЦУ за языковой компромисс

Бывший народный депутат от "Свободы" Ирина Фарион возмутилась из-за разрешения Православной церкви Украины вести богослужения на языках, привычных общинам национальных меньшинств.
Она назвала такой компромисс гибридным и раскритиковала его сторонников на своей странице в социальной сети Facebook.
Ирина Фарион
Ирина Цвила
"О церковном гибридизме. Я в этом не сомневалась. Гибриды создают гибридное. Им не понять, как в 1919-1920 годах министр вероисповеданий УНР, впоследствии митрополит УАПЦ Иларион, тогда Иван Огиенко, своим первым указом обязал править литургию в Украине только на украинском языке. И более того: министр определил месячный срок для принятия исключительно украинского произношения в церковнославянских текстах. В случае невыполнения — лишение должностей и привлечение к судебной ответственности", — возмущенно высказалась она.
Ирина Фарион
Facebook Ирины Фарион
Кроме того, Фарион поставила в пример руководству новосозданной ПЦУ первого митрополита Киевского и всея Украины УАПЦ Василия Липковского, который считал богослужение на украинском языке одной из основ новой церкви. "Сакральным языком церкви был определен только украинский", — напомнила одиозный экс-нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Фарион заявила, что с русскоговорящими гражданами Украины не нужно вести никакой дискуссии о языках, а сразу бить в лицо.
Также экс-нардеп устроила скандал в аквапарке Львова из-за русскоязычных посетителей. Она обозвала их "нашествием нечисти".
Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.