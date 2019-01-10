''Церковный гибридизм!'' Фарион разнесла ПЦУ за языковой компромисс

Бывший народный депутат от "Свободы" Ирина Фарион возмутилась из-за разрешения Православной церкви Украины вести богослужения на языках, привычных общинам национальных меньшинств.

Она назвала такой компромисс гибридным и раскритиковала его сторонников на своей странице в социальной сети Facebook.

Ирина Фарион Ирина Цвила

"О церковном гибридизме. Я в этом не сомневалась. Гибриды создают гибридное. Им не понять, как в 1919-1920 годах министр вероисповеданий УНР, впоследствии митрополит УАПЦ Иларион, тогда Иван Огиенко, своим первым указом обязал править литургию в Украине только на украинском языке. И более того: министр определил месячный срок для принятия исключительно украинского произношения в церковнославянских текстах. В случае невыполнения — лишение должностей и привлечение к судебной ответственности", — возмущенно высказалась она.

Ирина Фарион Facebook Ирины Фарион

Кроме того, Фарион поставила в пример руководству новосозданной ПЦУ первого митрополита Киевского и всея Украины УАПЦ Василия Липковского, который считал богослужение на украинском языке одной из основ новой церкви. "Сакральным языком церкви был определен только украинский", — напомнила одиозный экс-нардеп.

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