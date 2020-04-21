От мене дивують владні імпотенти подвійних карантинних стандартів:

простий народ штрафи за прогулянки в парках і гідропарках повинен платити, а церковні високопосадовці й попи-заробітчани – ні, бо відділені від держави.

Вони такі ж громадяни України. І МВС на 93 мільярди наших гривень, і СБУ на майже 10 мільярдів, й офіс Генпрокуратури на більш, ніж 7,5 мільярдів зобов’язані знати і виконувати закони України.

Бо Кримінальний кодекс – один для всіх!

Нагадаю ст.325 Кримінального кодексу України:

“Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням…

1. Караються штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів або арештом до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від п‘яти до восьми років.”

Не просто чекаємо, а вимагаємо!

П.С. Принагідно зазначу, що я поважаю священників, але зневажаю попів!