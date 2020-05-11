Церковь УПЦ МП, в которую ходит Баканов, угодила в скандал, почтив воинов России

Киевский Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП опубликовал в Facebook пост, где чествовал погибших российских воинов. Эта церковь известна тем, что ее прихожанином является глава СБУ Иван Баканов.

Текст на "поминовения павших воинов" Свято-Введенский монастырь обнародовал в субботу, 9 мая.

"Ни одна страна не похоронила столько воинов, сколько – Россия. Воином был первый русский святой, благоверный князь Борис ... И в самой страшной войне, которую вела Россия, в то время отвергла Бога, честно сражались тысячи верующих и тысячи обратились к вере", – говорилось в сообщение.

Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП

Однако позже текст поста был изменен: Россию исправили на СССР.

Отметим, что общественный деятель и религиовед Андрей Ковалев в Facebook написал, что это тот самый монастырь, который посещает Баканов.

Первоначальный пост

Измененный пост

"Кстати, это именно тот монастырь, прихожанином которого является глава СБУ Иван Баканов, друг детства Зеленского и руководитель "95-го квартала". Он сам признался в интервью, что ходит в этот монастырь ", – отметил он.

Добавим, что в интервью "Главкому" Баканов сказал, что ходит именно в Свято-Введенский монастырь.

"Хожу в Свято-Введенского монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", – рассказывал глава СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее церковь МП УПЦ угодила в скандал на Волыни.