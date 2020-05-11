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11 мая • обновлено в 12:11
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Церковь УПЦ МП, в которую ходит Баканов, угодила в скандал, почтив воинов России

1.3т
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Киевский Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП опубликовал в Facebook пост, где чествовал погибших российских воинов. Эта церковь известна тем, что ее прихожанином является глава СБУ Иван Баканов.

Текст на "поминовения павших воинов" Свято-Введенский монастырь обнародовал в субботу, 9 мая.

"Ни одна страна не похоронила столько воинов, сколько – Россия. Воином был первый русский святой, благоверный князь Борис ... И в самой страшной войне, которую вела Россия, в то время отвергла Бога, честно сражались тысячи верующих и тысячи обратились к вере", – говорилось в сообщение.

Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП

Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП

Однако позже текст поста был изменен: Россию исправили на СССР.

Отметим, что общественный деятель и религиовед Андрей Ковалев в Facebook написал, что это тот самый монастырь, который посещает Баканов.

Первоначальный пост

Первоначальный пост

Измененный пост

Измененный пост

"Кстати, это именно тот монастырь, прихожанином которого является глава СБУ Иван Баканов, друг детства Зеленского и руководитель "95-го квартала". Он сам признался в интервью, что ходит в этот монастырь ", – отметил он.

Добавим, что в интервью "Главкому" Баканов сказал, что ходит именно в Свято-Введенский монастырь.

"Хожу в Свято-Введенского монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", – рассказывал глава СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее церковь МП УПЦ угодила в скандал на Волыни.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Иван Баканов
Место
Украина Киев
Теги
Служба безопасности Украины УПЦ МП
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