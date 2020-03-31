Церковь с фондом Новинского передали гуманитарную помощь Александровской больнице в Киеве

Благотворительный Фонд в Честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадима Новинского и Украинская православная церковь передали гуманитарную помощь Александровской больнице в Киеве.

Об этом сообщил Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, вручая аппарат искусственной вентиляции легких последнего поколения, рассчитанный на работу с двумя пациентами, а также сто защитных костюмов многоразового использования и сто очков представителям медучреждения на встрече в его резиденции в Киево-Печерской Лавре.

Митрополит благословил медицинский персонал Александровской больницы, а также всех представителей медицинских профессий Украины: "Божьего благословения всем медикам, всем, кто сегодня трудится, кто каждый день показывает свою любовь к ближнему. Это особенно ценно, когда этот ближний находится в беде. Пусть Господь вас благословляет и хранит!".

По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца, главного внештатного инфекциониста Минздрава Ольги Голубовской, которая с руководством больницы приняла оборудование, это критически необходимые аппараты и средства защиты, когда растет количество пациентов с дыхательной недостаточностью.

Она поблагодарила церковь за поддержку и молитвы о здоровье врачей и пациентов: "Мы искренне тронуты поддержкой. Искусственная вентиляция легких – непростая функция, от которой во многом зависит здоровье пациента. Мы очень благодарны Церкви и меценатам за то, что будем иметь такой современный аппарат и помогать нашим гражданам".

Партнером благотворительной акции выступил Благотворительный Фонд в Честь Покрова Пресвятой Богородицы, основателем которого является народный депутата Украины Вадим Новинский.

По его словам, церковь поддерживает медицину и медиков не только молитвой, но и делами. Он уверен, что всем украинцам необходимо последовать примеру церкви, отбросить разногласия и сконцентрироваться на борьбе с мировой пандемией и ее последствиями.

"Только консолидация усилий президента, парламента и правительства, центральной и местной власти, бизнеса и граждан даст результат. Мы уже сталкиваемся с огромным дефицитом техники и средств защиты в мире. Все бюджетные средства сейчас надо перераспределить Минздраву и выплатить в качестве материальной помощи и доплат медикам. И свою ответственность перед Украиной должны проявить СМИ и блогеры, чтобы не распространять панику. И мы, конечно же, должны помнить, что только с Божьей помощью мы преодолеем эту страшную болезнь", – сказал Вадим Новинский.

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