"Бунт" Церкви Кипра после признания ПЦУ: в Украине показательно ответили
Против признания автокефалии Православной церкви Украины выступили четверо из восемнадцати членов епископата Церкви Кипра.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Киевской Митрополии Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). Он также опубликовал показательное фото всех 18 кипрских священников.
Как отметил представитель ПЦУ, "Москва и ее сателлиты" стали разгонять заявление четырех иерархов, "категорически не согласных" с признанием ПЦУ, как бунт.
"Каждый может посчитать, сколько составляют 4 из 18 и сделать вывод, смогут ли эти четыре иерарха достичь преимущества их (точнее – промосковской) позиции", – написал Зоря.
Он добавил, что Архиепископ Кипра Хризостом хорошо знает внутренний настрой в собственной Церкви, а потому никогда не пошел бы на официальное признание ПЦУ, если бы не был уверен, что в этом опирается на поддержку подавляющего большинства.
Священник также процитировал Архиепископа, который сказал: "Моя позиция прежде всего служит Православию, а затем Церкви Кипра".
"Итак, заявления и протесты – не более чем ритуальная попытка тесно связанных с Москвой иерархов прикрыть свое поражение в двухлетней борьбе против признания ПЦУ со стороны Церкви Кипра", – подытожил Зоря.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2019 года синод Элладской церкви (Греция) подтвердил каноничность получения автокефалии ПЦУ от Вселенского патриарха.
Затем старейший после Вселенского Патриархата – Александрийский патриархат – официально признал автокефальную ПЦУ.
РосСМИ сообщили, что митрополит Лимасольский Афанасий якобы покинул литургию в знак протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви признать Православную церковь Украины.