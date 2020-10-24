"Бунт" Церкви Кипра после признания ПЦУ: в Украине показательно ответили

Против признания автокефалии Православной церкви Украины выступили четверо из восемнадцати членов епископата Церкви Кипра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Киевской Митрополии Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). Он также опубликовал показательное фото всех 18 кипрских священников.

Как отметил представитель ПЦУ, "Москва и ее сателлиты" стали разгонять заявление четырех иерархов, "категорически не согласных" с признанием ПЦУ, как бунт.

"Каждый может посчитать, сколько составляют 4 из 18 и сделать вывод, смогут ли эти четыре иерарха достичь преимущества их (точнее – промосковской) позиции", – написал Зоря.

Иерархи Церкви Кипра Facebook / Евстратий Зоря

Он добавил, что Архиепископ Кипра Хризостом хорошо знает внутренний настрой в собственной Церкви, а потому никогда не пошел бы на официальное признание ПЦУ, если бы не был уверен, что в этом опирается на поддержку подавляющего большинства.

Священник также процитировал Архиепископа, который сказал: "Моя позиция прежде всего служит Православию, а затем Церкви Кипра".

"Итак, заявления и протесты – не более чем ритуальная попытка тесно связанных с Москвой иерархов прикрыть свое поражение в двухлетней борьбе против признания ПЦУ со стороны Церкви Кипра", – подытожил Зоря.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL: