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Церковь Греции окончательно признала автокефалию ПЦУ

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Синод Элладской церкви подтвердил каноничность получения автокефалии Православной церковью Украины от Вселенского патриарха.

Об этом сообщили на официальном сайте Элладской православной церкви по итогам заседания Священного Синода, состоявшегося 26-28 августа.

"По рекомендации Синодальных комитетов по догматическим и правовым вопросам, а также православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу Священный Синод ЭПЦ признает каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии, а также привилегию предстоятеля Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины", – говорится в сообщении.

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Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины Томос
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ни кто ни чего не признавал. Вопрос отложили. Хавайте кастрюли
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Serov Oleg
Serov Oleg
".....в дальнейшем заниматься вопросом признания церкви украины",т.е пока никакого признания нет,бездари..
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