Церковь Греции окончательно признала автокефалию ПЦУ

Синод Элладской церкви подтвердил каноничность получения автокефалии Православной церковью Украины от Вселенского патриарха.

Об этом сообщили на официальном сайте Элладской православной церкви по итогам заседания Священного Синода, состоявшегося 26-28 августа.

"По рекомендации Синодальных комитетов по догматическим и правовым вопросам, а также православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу Священный Синод ЭПЦ признает каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии, а также привилегию предстоятеля Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины", – говорится в сообщении.

ПЦУ "Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II во время богослужения в Афинах упомянул ПЦУ в перечне поместных автокефальных православных церквей (диптихе).

Религиовед Ростислав Мартынюк заявлял, что Элладская православная церковь рукоположит епископа для Православной церкви Украины, чтобы ускорить процесс признания ПЦУ другими поместными православными церквями.

Напомним, ранее Синод Албанской православной церкви пошел на поводу у России и не признал новую Православную церковь Украины.

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