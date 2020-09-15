В Украине наживаются на тестах на COVID-19: почему цены кардинально разнятся и где сдать анализ дешевле

Пока в государственных поликлиниках и больницах Украины пациенты неделями ждут результатов бесплатных ПЦР-тестов на COVID-19, частные клиники поднимают цены на свои услуги. Стоимость теста в лаборатории порой в десять раз выше самих расходников для проведения анализа.

Подробнее о том, как накручивают цены на дефицитные анализы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Занимают очередь с 6 утра

В Украине цена ПЦР-теста на коронавирус колеблется от 715 до 2800 грн. Так, например, в столице только две лабораторные сети проводят исследования по "минимальной цене" – это ДНК-Лаборатория и Hikolab. В Киеве у каждой из них есть по несколько точек, где каждое утро собираются сотни желающих сдать тест.

"Я пришла сюда в 6 часов утра. И уже стояла очередь. Постоянно подъезжают на такси люди с чемоданами. Они возвращаются с морей и не хотят две недели сидеть на самоизоляции. Целыми семьями стоят те, кто только собирается на отдых", – рассказывает OBOZREVATEL женщина, которая оказалась в очереди на Шулявке возле ДНК-Лаборатории.

Пустые больницы и высокие цены

А вот в других лабораториях очередей практически нет, поскольку цена там стартует от 1500 грн и выше, например, в "Диле" на ул. Ярославов Вал в Киеве. Делают тест так же, как и у более дешевых конкурентов, – специальной палочкой берут мазок из носа и горла.

В Evrolab цена на ПЦР-тест составляет от 1865 до 2865 грн, в клинике ADONIS – от 1300 до 1600 грн. Кстати, в Бельгии сдать тест можно за 46 евро (1518 грн), в Америке – 100-200 долларов (2800-5600 грн), в Германии – 174 евро (5745 грн), во Франции – 54 евро (1782 грн).

На высокие цены жалуются украинцы. "У меня онкология, и дважды в месяц мне нужно ложиться в больницу на процедуры. И каждый раз мне нужно сдавать тест на коронавирус, иначе меня не примут. И так все деньги уходят на лекарства, так еще и тест. Приходится по 2-3 часа отстаивать в очередях, чтобы сдать анализ подешевле. Когда все это уже закончится!" – возмущается киевлянка Екатерина.

Сдать анализ бесплатно через семейного врача также та еще история. "Мне нужно было ложиться в больницу, в запасе было еще три дня. Однако семейный доктор сказала, что ждать результат придется не менее недели. Лаборатория загружена настолько, что даже для операции люди ждут результатов по несколько дней. Поэтому пошла в частную лабораторию и заплатила деньги", – рассказывает OBOZREVATEL киевлянка Мария Вовченко.

В самих больницах сейчас мало пациентов. Например, в эндокринологической больнице в Киеве, где раньше нужно было записываться в очередь, чтобы лечь на обследование, сейчас половина коек пустует. Врачи поясняют, что люди не хотят платить за тесты и ждут лучших времен.

Цена расходника – от 82 до 140 грн

Мы обзвонили несколько фирм, которые торгуют специальными наборами реагентов для диагностики на коронавирус методом ПЦР, и выяснили, что цена одного теста составляет всего 100-140 гривен.

Например, в компании ИнтерЛабСервис нам предложили набор, в который входит 50 тестов по цене 7 тысяч гривен. Это по 140 грн за тест. В компании "Бест Украина" в один набор по цене 7900 грн входит 96 тестов, получается почти по 83 грн за тест.

Старший научный сотрудник Института молекулярной биологии НАН Украины Оксана Пивень поясняет, что входит в сам процесс проведения анализа. "Необходим прибор, с помощью, которого проводят анализ. Значит нужно в стоимость включить амортизацию этого прибора. Кроме этого, необходим так называемый одноразовый пластик – пробирочки, носики на самплеры (автоматические дозаторы). Пакет носиков стоит от 2 до 5 тысяч гривен. На каждую реакцию вам придется потратить как минимум три носика.

Также необходимо учитывать амортизацию самплеров, которые тоже выходят из строя. Сюда же входят реагенты. Кто-то работает на российских дешевых реагентах, кто-то на дорогих. Нужны стерилизаторы для обработки поверхностей. Поверхность обрабатывается ультрафиолетом, значит добавляется амортизация оборудования. Не забывайте про электроэнергию и оплату труда человека, который проводит этот анализ. Это сотрудник с высшим специальным образованием. И каждая частная лаборатория закладывает свою маржу. Кто-то использует ситуацию, кто-то нет, это нужно уже спрашивать у них", – говорит OBOZREVATEL Пивень.

Цены завышены?

Александр Гриневич, экс-директор Центра гриппа Украины, говорит, что в цену теста на коронавирус входит несколько составляющих.

"Это стоимость оборудования, которое используют в лаборатории. И это не стул и стол, конечно. Тут должны быть специальные амплификаторы (приборы, обеспечивающие периодическое охлаждение и нагревание пробирок с точностью до 0,1 градуса – Авт). Все должно находиться в соответствующих условиях, поскольку это работа с опасным биологическим материалом. И, конечно, каждая лаборатория хочет иметь прибыль. Хотя я с вами согласен, цены завышены", – отметил он.

По словам эксперта, бороться с этим трудно, поскольку разные лаборатории имеют разные уровни защиты персонала и цена может варьироваться. "Также цена зависит и от производителя теста. Поскольку одни тесты могут использоваться на одних приборах, а для тестов других производителей оборудование придется докупать", – говорит Гриневич.

Врач-инфекционист Сергей Крамарев добавляет, что цена зависит и от производителя наборов для тестов. "Одно дело Германия, другое – Китай или Южная Корея. Также учитывается и стоимость оборудования для проведения тестов. Например, у нас в инфекционной больнице оборудование было закуплено перед карантином с помощью спонсоров. Оно занимает две комнаты и стоило миллионы. К тому же там соблюдается полная стерильность и все это обходится в дополнительные расходы", – поясняет Крамарев.

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