Коллапс из-за карантина: на сколько может подорожать такси

В Украине тотально вводится карантин. Из-за пандемии коронавируса по всему миру украинские власти решили закрыть транспортное сообщение в городах и областях.

Ограничения коснутся фактически всей Украины с 18 марта по 3 апреля. Закроют почти весь общественный транспорт, включая метрополитен. В этой связи прогнозируемо могут взлететь цены на такси, которое для многих станет чуть ли не единственным транспортом на ближайшие недели.

Что ждет украинцев и как сильно могут взлететь цены на такси – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине уже с 18 марта начнется транспортный карантин. Закроют все виды транспортного сообщения, оставят возможность ездить лишь на автомобилях и частично на общественном транспорте;

Цены на такси по городам могут вырасти. Тому есть несколько причин – спекуляции, увеличение спроса и нехватка водителей;

В "Слуге народа" разрабатывают закон для защиты от спекуляций. Пока текста проекта нет, в Раде он не зарегистрирован.

Нелегальный бизнес уже приготовился

Отечественные производители и предприниматели в ажиотаже вокруг карантина из-за коронавируса в Украине рассмотрели возможность дополнительного заработка. Многие успели еще перед началом карантина взвинтить цены на марлевые маски в десяток раз. Не отстают от них и отдельные авиакомпании и производители туалетной бумаги.

Стоимость 50 масок Ольга Волкова

На очереди – компании доставки еды и перевозчики. Если первых могут потеснить закрытые для посетителей кафе и рестораны, работающие "на вынос", то у вторых ситуация намного лучше.

"Ох, загадывать не хочу, но хотелось бы заработать. Людей должно быть больше, заказов тоже. Буду работать как можно больше", – рассказывает OBOZREVATEL таксист одной из известных транспортных компаний в столице.

На руку таксистам играют сразу несколько важных нововведений властей не только в Киеве, но и по всей Украине. Отметим, что Кабинет министров уже постановил:

Закрыть с 17 марта метро в Киеве (с 23:00), Днепре и Харькове.

С 18 марта запретить железнодорожные, авиационные и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Все нововведения будут действовать как минимум до 3 апреля.

Президент Владимир Зеленский и вовсе предложил ужесточить правила передвижения. "Городские перевозки могут осуществляться до 10 человек в маршрутных такси и в такси и до 20 человек в тролейбусах, вагонах и трамваях", – сказал глава государства в своем обращении. В свою очередь такие меры могут вызвать подорожание услуг перевозок.

Как рассказал OBOZREVATEL руководитель ВОО "Украинская таксомоторная ассоциация" Андрей Антонюк, нелегальные перевозчики увеличат цену. Хотя объективных причин делать это эксперт не видит, так как кризис наступил в отрасли уже давно, и рынок просел на 25%.

Delo.ua

"У нас кризис начался еще в ноябре 2019 года, когда с пиковых 300 тысяч заказов резко пошел спад. За последние дни, перед карантином, в среднем было около 150 тысяч заказов, ажиотажа я не вижу. Проблема еще в чем – метро, другие виды транспорта хоть и закроют, но многие люди все же останутся дома. Поэтому думаю, то на то оно и выйдет. Знаю, что уже обращаются предприятия и просят организовать на регулярной основе перевозки своих сотрудников. Не все же ушли на карантин, поэтому часть людей планируют возить вот таким, корпоративным транспортом", – подчеркнул Антонюк.

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Эксперт также добавил, что перед введением карантина местные власти не общаются с таксистами. Это касается прежде всего Киева.

"Каждый водитель за свой счет покупает маски, антисептики, которые уже стоят порядка тысячи гривен за один литр. Поэтому тут да, из-за этого цены могут увеличиться. И еще одна важная деталь – количество заболевших украинцев. Если вдруг будет эпидемия и заболеют все подряд, то многие водители предпочтут остаться дома, чем лишний раз подвергать себя опасности. Именно поэтому количество такси может уменьшиться, а их стоимость вырастит в разы", – допускает Антонюк.

Что говорят в крупных компаниях?

Они обещают цены не увеличивать. По крайней мере, пока. На горячей линии компании UKLON OBOZREVATEL пояснили, что о пересмотре тарифа пока не думали и все планируют работать в штатном режиме за те же деньги.

В компании BOLT ответили аналогично, добавив, что стоимость проезда может быть больше из-за коэффициента.

"Если будет больше заказов в одном районе, то стоимость вырастет. Тут нет ничего такого, это функция действует и сейчас. Но специально взвинчивать цены из-за карантина мы не планируем, по крайней мере от руководства такой разнарядки не было", – подчеркнул оператор компании.

Судя по настроениям на рынке, поднимать кардинально цены таксисты будут в одном случае – если количество заболевших коронавирусом вырастет в разы, а власти введут чрезвычайное положение.

Работа с людьми в таком случае станет очень рискованной, желающих работать в такси за те же деньги будет немного. Тут уже таксистам придется увеличивать цены в разы.

Если же эпидемии удастся избежать, то цены местами могут вырасти на 15-20% из-за небольших спекуляций или спроса. И то, лишь на период карантина.

Источник OBOZREVATEL в "Слуге народа" уверяет, что партия власти постарается максимально долго удерживать цены. Под эту идею также будет подан и законопроект, который существенно усилит наказание за спекуляции на рынке. Правда, пока текста на сайте парламента нет, а сможет ли власть его проголосовать, с учетом карантина – непонятно.

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