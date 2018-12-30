Продолжаем бить русских пропагандистов по головам и брехальникам фактами.

Итак, скоро новый год. Что может позволить в Донецке себе человек, который гражданский и не воюет за непонятное недоразумение из трех букв? Фактически нихуа. Нихуа - это основное новогоднее блюдо у бюджетников и шахтеров в Донецке, ибо подставкам под флажки платят смех [100-150$], а шахтерам, которые получают от 8 тыс фублев зряплаты платят частями.

В среднем, новогодний стол, если не шиковать и хоть немножко почувствовать себя человеком в Донецке - это минимум 4 тыс. фублев. Да, вроде это немного [57$], но и накладно. Объясню почему: бюджетники в Донецке получают от 4 тыс фублев в месяц, а значит, если работают два человека в семье и, предположим, что муж "круто" зарабатывает - аж 10 тыс фублев [142 бакса в месяц], то остается фактически нихера в семейном бюджете [4,7 $ на двоих взрозлых людей]. Отминусуйте теперь от этой суммы коммуналку, проезд на работу и вы увидите как шикуют люди.

4,7$- это если нет детей. Если есть дети, сумма новогоднего увеличивается минимум на 500 фублей в рассчёте на 1 ребенка. И да - на столе будет дешевое пойло и ничего сверхъестественного: дешевая колбаса со вкусом колбасы, сырный продукт со вкусом сыра, бухло Абхазии, рыба непонятного качества, пара-тройка салатов, холодец и картошка. Ну а если захочется ребенку вообще сделать праздник и вызвать деда мороза со снегуркой - готовь 1000-1500 фублев еще сверху.

Нормально могут отметить новый год разве что воены недоразумения дыныры и оккупационные власти. Эти черти пойдут бухать в кафешки. Цена в кафешках и ресторанах [не в рыгаловках] на человека- 1500 фублев и выше+ десь 1500 готовь с собой. Но и это кусает рядовых дыныры, ибо это считай 20-30% их месячной зряплаты.

Одним словом, смотрите на ценники сами. Можно уже доказывать, что это все фотошоп.

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Мораль. Зато на русском можно разговаривать и биндер нема. Збс.

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