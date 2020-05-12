Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на определение коронавируса, купленные Офисом президента.

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Соответствующее письмо, которое появилось в распоряжении LB.ua, было отправлено главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, главе Гослекслужбы Роману Исаенко и директору фирмы-производителя "Укргентех" Дмитрию Синюку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" производства ООО "Укргентех"... данная система признана не верифицированной", – сообщили в ЦОЗ.

В ходе проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значениям, заявленным производителем.

"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", – сказано в заявлении.

Напомним, что закупленные Министерством здравоохранения "отечественные" ПЦР-тесты для диагностики COVID-19, вероятно, могут оказаться частью китайского гуманитарного груза, вокруг которого недавно разгорелся скандал – стало известно, что руководство Офиса президента в разгар карантина занимается контрабандой медтоваровиз Китая.

lb.ua

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