Центр общественного здоровья забраковал тесты на коронавирус от Офиса президента

Глеб Иванов Общество 22:00, 12.05.2020 Обновлено: 22:10, 12.05.2020

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на определение коронавируса, купленные Офисом президента.

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Соответствующее письмо, которое появилось в распоряжении LB.ua, было отправлено главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, главе Гослекслужбы Роману Исаенко и директору фирмы-производителя "Укргентех" Дмитрию Синюку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" производства ООО "Укргентех"... данная система признана не верифицированной", – сообщили в ЦОЗ.

В ходе проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значениям, заявленным производителем.

"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", – сказано в заявлении.

Напомним, что закупленные Министерством здравоохранения "отечественные" ПЦР-тесты для диагностики COVID-19, вероятно, могут оказаться частью китайского гуманитарного груза, вокруг которого недавно разгорелся скандал – стало известно, что руководство Офиса президента в разгар карантина занимается контрабандой медтоваровиз Китая.

lb.ua
lb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналисты узнали, что руководство ОПУ в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

  • Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины.

  • Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.

  • В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.

  • Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.

  • В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.

  • Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОПУ якобы потратил личные деньги.

  • 2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

  • 4 мая на закрытой встрече со СМИ Тимошенко оправдал Баума, заявив, что он входит в группу людей при ОПУ, которая борется с эпидемией COVID-19 в Украине. Российский бизнесмен якобы работает на волонтерских началах.

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