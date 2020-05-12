Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на определение коронавируса, купленные Офисом президента.
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Соответствующее письмо, которое появилось в распоряжении LB.ua, было отправлено главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, главе Гослекслужбы Роману Исаенко и директору фирмы-производителя "Укргентех" Дмитрию Синюку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).
"По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" производства ООО "Укргентех"... данная система признана не верифицированной", – сообщили в ЦОЗ.
В ходе проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значениям, заявленным производителем.
"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", – сказано в заявлении.
Напомним, что закупленные Министерством здравоохранения "отечественные" ПЦР-тесты для диагностики COVID-19, вероятно, могут оказаться частью китайского гуманитарного груза, вокруг которого недавно разгорелся скандал – стало известно, что руководство Офиса президента в разгар карантина занимается контрабандой медтоваровиз Китая.
lb.ua
lb.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты узнали, что руководство ОПУ в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины.
Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.
В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.
Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.
В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.
Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОПУ якобы потратил личные деньги.
2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.
4 мая на закрытой встрече со СМИ Тимошенко оправдал Баума, заявив, что он входит в группу людей при ОПУ, которая борется с эпидемией COVID-19 в Украине. Российский бизнесмен якобы работает на волонтерских началах.
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