Центр мирового православия уже не в Москве, – Климкин

Виктория Довгань Общество 12:34, 28.07.2020 Обновлено: 12:34, 28.07.2020

В День крещения Руси-Украины бывший министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Москва перестала быть центром мирового православия, а его обновление должно начаться именно в нашей стране.

Своими мыслями по этому поводу дипломат поделился на личной странице в Facebook, отметив, что последние несколько лет стали решающими в изменении векторов религиозного развития.

"Помните, как раньше на годовщины крещения приезжали российские "десанты", будто "почетные гости" из метрополии в полуколонию. Это было всего несколько лет назад, а сейчас центр мирового православия уже не в Москве. И, кстати, обновление мирового православия, очень необходимое сейчас, тоже должно начаться с нас", – убежден Климкин.

Он также добавил, что во время пандемии украинское и российское православие продемонстрировали, какая цивилизационная пропасть находится между ними.

"Мы, как два разных мира: в России многие представители церкви не хотели даже обращать внимание на угрозы здоровью верующих в начале пандемии, какое-то полное средневековье, а у нас совсем наоборот. Я большой сторонник религиозной свободы, но в этот день можно помечтать и о единой православной церкви в Украине, ну и, конечно, любым мечтам нужна помощь", – написал экс-глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 28 июля в Украине традиционно отмечают День крещения Руси. Согласно преданию, в этот день в 988 году князь Владимир принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.

  • В ПЦУ отметили, что из-за пандемии 1032-ю годовщину крещения Руси отметят без Крестного хода и паломничества верующих в Киев.

  • С праздником украинцев поздравил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он отметил, что День крещения Руси важен для всех украинцев, независимо от веры.

  • Также политик отметил, что Украине, которая имеет многовековую христианскую историю, понадобилась тысяча лет, чтобы получить собственную поместную православную церковь.

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