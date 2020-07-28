Центр мирового православия уже не в Москве, – Климкин
В День крещения Руси-Украины бывший министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Москва перестала быть центром мирового православия, а его обновление должно начаться именно в нашей стране.
Своими мыслями по этому поводу дипломат поделился на личной странице в Facebook, отметив, что последние несколько лет стали решающими в изменении векторов религиозного развития.
"Помните, как раньше на годовщины крещения приезжали российские "десанты", будто "почетные гости" из метрополии в полуколонию. Это было всего несколько лет назад, а сейчас центр мирового православия уже не в Москве. И, кстати, обновление мирового православия, очень необходимое сейчас, тоже должно начаться с нас", – убежден Климкин.
Он также добавил, что во время пандемии украинское и российское православие продемонстрировали, какая цивилизационная пропасть находится между ними.
"Мы, как два разных мира: в России многие представители церкви не хотели даже обращать внимание на угрозы здоровью верующих в начале пандемии, какое-то полное средневековье, а у нас совсем наоборот. Я большой сторонник религиозной свободы, но в этот день можно помечтать и о единой православной церкви в Украине, ну и, конечно, любым мечтам нужна помощь", – написал экс-глава МИД.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 июля в Украине традиционно отмечают День крещения Руси. Согласно преданию, в этот день в 988 году князь Владимир принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.
В ПЦУ отметили, что из-за пандемии 1032-ю годовщину крещения Руси отметят без Крестного хода и паломничества верующих в Киев.
С праздником украинцев поздравил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он отметил, что День крещения Руси важен для всех украинцев, независимо от веры.
Также политик отметил, что Украине, которая имеет многовековую христианскую историю, понадобилась тысяча лет, чтобы получить собственную поместную православную церковь.