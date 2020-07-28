Центр мирового православия уже не в Москве, – Климкин

В День крещения Руси-Украины бывший министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Москва перестала быть центром мирового православия, а его обновление должно начаться именно в нашей стране.

Своими мыслями по этому поводу дипломат поделился на личной странице в Facebook, отметив, что последние несколько лет стали решающими в изменении векторов религиозного развития.

"Помните, как раньше на годовщины крещения приезжали российские "десанты", будто "почетные гости" из метрополии в полуколонию. Это было всего несколько лет назад, а сейчас центр мирового православия уже не в Москве. И, кстати, обновление мирового православия, очень необходимое сейчас, тоже должно начаться с нас", – убежден Климкин.

Он также добавил, что во время пандемии украинское и российское православие продемонстрировали, какая цивилизационная пропасть находится между ними.

"Мы, как два разных мира: в России многие представители церкви не хотели даже обращать внимание на угрозы здоровью верующих в начале пандемии, какое-то полное средневековье, а у нас совсем наоборот. Я большой сторонник религиозной свободы, но в этот день можно помечтать и о единой православной церкви в Украине, ну и, конечно, любым мечтам нужна помощь", – написал экс-глава МИД.

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