Центр Холокоста 'Бабий Яр' договорился о сотрудничестве с израильским мемориалом Яд Вашем

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписал соглашение о сотрудничестве с израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем.

Соглашение включает обмен архивной информацией о имен жертв трагедии, которая произошла в Бабьем Яру в 1941 году, а также создание совместных образовательных программ в будущем, отметили в пресс-служба учреждения.

Мемориал Яд Вашем – ведущий и основополагающий центр по изучению и документации истории Холокоста, который был основан в 1953 году. В его архиве хранятся сотни миллионов страниц документов, фотографий и свидетельств, аудио и видеоматериалов. Сегодня в базе данных имен жертв Холокоста Яд Вашем сохраняется 4 800 000 имен.

"Яд Вашем является важнейшим учреждением в сохранении памяти о Холокосте. В рамках этого важного сотрудничества мы передадим Яд Вашем более 800 новых имен тех, кто был убит в Бабьем Яру. Объединение усилий в исследовании Холокоста между учреждениями и архивами с всего мира является решающим для сохранения памяти ", – утверждает председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский.

В частности, в Яд Вашем будут переданы данные о 867 новых именах, которые были идентифицированы командой Мемориала "Бабий Яр" в течение последних девяти месяцев работы.

По словам председателя правления Мемориального комплекса Яд Вашем Авнера Шалева, для учреждения это очень важное сотрудничество: "Мы объединяем усилия, чтобы раскрыть правду об убийствах в Бабьем Яру, – говорит Шалев. – Это даст памяти о трагедии Холокоста нового измерения" .

Важным сотрудничество считает также Андрей Руккас, директор Института изучения Холокоста в Восточной Европе, основанного на базе Мемориала "Бабий Яр".

"Со времени своего основания 70 лет назад Яд Вашем собрал самую большую коллекцию исторических документов, связанных с Холокостом: миллионы документов, свидетельств уцелевших, более полумиллиона фотографий и почти 5 миллионов имен. Эта уникальная коллекция охватывает все аспекты истории Холокоста, и поэтому сотрудничество с таким выдающимся учреждением может стать общим прорывом, – рассказывает Руккас. – Нашей целью является выявление и обнародование неисследованных ранее источников из украинских архивов".

По словам Руккаса, сотрудничество с Яд Вашем позволит расширить базу источников и будет способствовать популяризации исследования Холокоста в Украине.

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" был создан в сентябре 2016 года. Это неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста. Фонд стремится построить центр образования, документации и памяти, посвященный трагическим событиям сентября 1941 года.

Трагедия Бабьего Яра – это трагедия для всего человечества. Бабий Яр стал фактически символом Холокоста, который произошел на землях Восточной Европы. Только на территории Украины нацистами было уничтожено почти полтора миллиона евреев. В Бабьем Яру в 1941 году погибли более 100 000 евреев, украинцев, ромов, украинских националистов, советских партизан и других.