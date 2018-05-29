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Ян Валетов
Ян Валетов
Писатель, блогер, бизнесмен Все статьи автора

Цена "победы"

13т

Чтобы не ввязываться в споры, нет ни времени, ни сил - тезисно.

Вся политика СССР с 20-х и до самой смерти в 1991 - это политика экспансии, агрессий и экспорта революций. К войне СССР готовился задолго до. В тесном сотрудничестве с гитлеровцами СССР в 1939 году захватил огромные территории, который по мнению его сторонников, должны были создать буферную зону в случае нападения.

СССР был прекрасно вооружен, имел разветвленную цепь фортификационных сооружений, склады с продовольствием, боеприпасами, авиабазы, аэродромы, милитаризованную промышленность, огромный ресурс под ружьем, обеспечивающий численный перевес советских войск на всех участках фронта.

Одни плюсы.

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И тактику оговорили - малой кровью да на чужой территории.

И вот, вся эта красота и благолепие получает трендюлей от финнов (формально победа одержана, но цена этой победы...) и, столкнувшись со вчерашними друзьями и союзниками, катится аж до Волги, теряя миллионы пленными, ранеными и убитыми.

Я ничуть не ставлю под сомнение героизм, мужество и самоотверженность бойцов, телами которых усеяны поля и леса от Бреста до Сталинграда. Но хочу напомнить, что героизм, сопровождаемый миллионными жертвами, это свидетельство грандиозного проё.. просчета.

Война - это наука и искусство.

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Мне не надо заканчивать академии, чтобы понять - если за первые полгода войны командование теряет тысячи и тысячи километров территории, склады, технику, аэродромы, промышленность и все это сопровождается миллионами убитых и пленных, то, скорее всего, и в Генштабе, и в руководстве страны сидят некомпетентные люди.

Страна была готова к войне.

Страна жила войной.

Страна вела захватнические войны, аннексировала чужие территории, стучала в барабаны и потрясала оружием.

Люди вели себя, как герои. Не все, но это другая тема.

Я не стану писать про "завалили трупами", но и после зимы 1942 года, абсолютное большинство побед СА обеспечивалось исключительно численным превосходство личного состава и техники. Причем, личный состав никто особенно не считал.

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Да, героизм людей дал нам победу над Гитлером. Но, повторюсь, бездарное руководство, командование и глупейшая политика, стоили нам миллионов жизней.

Помните, если от вас требуют героизма и самопожертвования, вместо выполнения планов, если вас используют вместо артподготовки, технических средств и бросают "с саблями на танки - то это про.б командования.

Война - это работа, в которой самопожертвование - крайняя мера. И ее необходимость о многом говорит.

Убежден, что народ СССР победил в той войне вопреки гению Сталина, который проявился именно в 1941 и начале 1942 года.

Что было дальше - другой разговор.

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Ян ВалетовЯн Валетов
Тема
Вторая мировая война
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Источник:Facebook Яна Валетова
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