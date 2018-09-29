СИЛА СЛОВА
В современной войне слово стало эффективным оружием, способным укрепить силы защитников, деморализовать врага, приблизить победу.
Наш враг отточил мастерство применения такого оружия, мы же – с большим опозданием – только учимся.
Весной 2014-го на всех эфирах российских наемников сначала называли активистами, затем сепаратистами, потом террористами.
Проблема осталась и сегодня – на военном параде в честь Дня Независимости, при вручении звезды Героя Украины родителям погибшего лейтенанта Олега Довгого, прозвучали слова о том, что он погиб 31 января 2015 года под Чернухино в результате обстрела "Градами" со стороны сепаратистов!
Сегодня прочитал новость от одного украинского "аналитического портала", озаглавленную таким образом: "В МинВОТ отчитались о попытках дестабилизировать ситуацию в Украине".
Сказать сказали, подумать – забыли.
Господа политики, официальные лица и журналисты, пора приводить мысли и слова в порядок. С каждой вашей ошибкой мы становились слабее, а наш враг – сильней.
Цена ошибок на войне – человеческие жизни.
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