СИЛА СЛОВА

В современной войне слово стало эффективным оружием, способным укрепить силы защитников, деморализовать врага, приблизить победу.

Наш враг отточил мастерство применения такого оружия, мы же – с большим опозданием – только учимся.

Весной 2014-го на всех эфирах российских наемников сначала называли активистами, затем сепаратистами, потом террористами.

Проблема осталась и сегодня – на военном параде в честь Дня Независимости, при вручении звезды Героя Украины родителям погибшего лейтенанта Олега Довгого, прозвучали слова о том, что он погиб 31 января 2015 года под Чернухино в результате обстрела "Градами" со стороны сепаратистов!

Новости О чем молчат Путин и Порошенко

Сегодня прочитал новость от одного украинского "аналитического портала", озаглавленную таким образом: "В МинВОТ отчитались о попытках дестабилизировать ситуацию в Украине".

Сказать сказали, подумать – забыли.

Господа политики, официальные лица и журналисты, пора приводить мысли и слова в порядок. С каждой вашей ошибкой мы становились слабее, а наш враг – сильней.

Цена ошибок на войне – человеческие жизни.