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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права"Все статьи автора

Сначала российских наемников называли активистами

1.6т

СИЛА СЛОВА

В современной войне слово стало эффективным оружием, способным укрепить силы защитников, деморализовать врага, приблизить победу.

Наш враг отточил мастерство применения такого оружия, мы же – с большим опозданием – только учимся.

Весной 2014-го на всех эфирах российских наемников сначала называли активистами, затем сепаратистами, потом террористами.

Проблема осталась и сегодня – на военном параде в честь Дня Независимости, при вручении звезды Героя Украины родителям погибшего лейтенанта Олега Довгого, прозвучали слова о том, что он погиб 31 января 2015 года под Чернухино в результате обстрела "Градами" со стороны сепаратистов!

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Сегодня прочитал новость от одного украинского "аналитического портала", озаглавленную таким образом: "В МинВОТ отчитались о попытках дестабилизировать ситуацию в Украине".

Сказать сказали, подумать – забыли.

Господа политики, официальные лица и журналисты, пора приводить мысли и слова в порядок. С каждой вашей ошибкой мы становились слабее, а наш враг – сильней.

Цена ошибок на войне – человеческие жизни.

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Автор
Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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