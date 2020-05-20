Ученые Национального экологического совета Украины опасаются, что из-за образования пустот в конструкции Каневской ГЭС она может разрушиться и затопить значительную часть Черкасской области.

Кроме того, если это случится, то дамбы, которые находятся ниже (включая ДнепроГЭС), также начнут валиться по принципу домино, пишут "Факты".

По словам экспертов, беспокойство вызывает то, что в ходе строительства Каневской ГЭС в состав гидротехнических бетонов примешивали золу с тепловых электростанций. Это стало роковой ошибкой строителей объекта, ведь вода на протяжении десятилетий вымывала золу, а на ее месте образовывались пустоты.

"Оценить масштабы повреждений очень трудно, поскольку пустоты находятся внутри конструкций. Инженеры не исключают, что в аварийном состоянии находится весь фронт плотины. Сегодня она удерживает давление 2,5 кубических километров воды, что является гигантской нагрузкой на ГЭС", – бьют тревогу ученые.

По их прогнозам, прорыв плотины Каневской ГЭС приведет к затоплению значительной части Черкасской области, возникновению непроходимых болот на этой территории, выбросу донных отложений с радиоактивными стронцием-90 и цезием-137 (последствия катастрофы на ЧАЭС), а также к увеличению давления на плотину Кременчугского водохранилища и ее прорыву. Следовательно, дамбы, находящиеся ниже по течению, начнут складываться и разрушаться одна за другой по принципу домино.

Каневская ГЭС "Укргидроэнерго"

"Ниже Каневского и Кременчугского водохранилищ находится ДнепроГЭС. В 1997 году было официально задокументировано возникновение трещин в более чем двух десятках бетонных элементов этой гидроэлектростанции. После этого на протяжении пяти лет выделялись средства на реконструкцию, но их хватило не на укрепление плотины, а на новое оборудование для машинного зала. На этом реконструкция закончилась в 2002 году", – рассказывает глава Национального экологического совета Александр Чистяков, подчеркивая, что официальный эксплуатационный ресурс ДнепроГЭС истек в 2007 году.

Однако гидролог, доктор географических наук, профессор Виктор Вишневский не согласен с таким апокалиптическим сценарием и уверен, что плотинам на Днепре сейчас не грозит разрушение.

"Такого рода сооружения, как бетонные дамбы, выдерживают напор воды высотой в 100, а то и в 200 метров. А у нас на Днепре максимальный напор, который приходится на плотину ДнепроГЭСа, 35 метров. На остальных дамбах Днепровского каскада напор в пределах 12-15 метров. После многих месяцев засухи (практически бесснежной зимы) запасы воды в водохранилищах малы. Дожди, которые сейчас идут, напоят землю, но кардинально не изменят уровень воды в Днепре, а значит и нагрузку на плотины", – уверяет он.

По словам Вишневского, даже если представить, что произойдет такое крайне маловероятное событие, как прорыв дамбы Киевского водохранилища, то жителям столицы Украины не следует опасаться затопления. Ведь 99% территории Киева находится выше уровня воды в Киевском водохранилище. В таком случае будут затоплены разве что острова на Днепре и отдельные участки Подола.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали подборку архивных фотографий, на которых запечатлен взрыва плотины Днепровской ГЭС в Запорожье, осуществленный в августе 1941 года.

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