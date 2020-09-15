Главного педиатра Львова убил COVID-19: эксклюзивные подробности

Во Львове от коронавируса скончался известный врач, главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета 60-летний Богдан Остальский. Целый месяц врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли побороть болезнь.

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Врачи забрали мобильный

Богдан Остальский лечился от коронавируса в пульмонологическом центре во Львове. Как рассказал нам Андрей Ципук, его бывший коллега по Новороздольской городской больнице, где начинал свою врачебную практику Остальский, первое время им удавалось связываться с Богданом Романовичем по телефону.

Богдан Остальский. 24 tv

"Мы разговаривали с ним, интересовались его самочувствием. Сначала все было вроде нормально. А уже с 29 августа его перевели в реанимацию, и мы не могли с ним связаться. Звонили его первой супруге Ирине. Она и рассказала, что врачи сами забрали у него мобильный телефон, потому что очень много людей звонили ему", – вспоминает Ципук.

Богдану Романовичу становилось немного лучше и казалось, что опасная болезнь отступает. Но потом его состояние ухудшалось снова. Несмотря на все усилия врачей и родных, Богдан Остальский умер 13 сентября. Друзья считают, что он мог заразиться COVID-19 на работе.

"Где он мог подхватить коронавирус – трудно сказать. Но даже во время карантина он продолжал работать, выполнять свои обязанности, встречаться с людьми", – говорит Ципук.

Начинал участковым детским врачом

Доктор Остальский начинал работать в городской больнице в Новом Роздоле на Львовщине. Был участковым детским врачом, а потом заведующим детской консультацией. Многие жители этого городка помнят его.

Богдан Остальский. 24 tv

"Он действительно был хорошим врачом, даже очень хорошим. Когда он еще работал в Новом Роздоле, то мои родители с ним дружили. Я была маленькой, и он часто меня лечил", – рассказала нам местная жительница Роксолана.

"Он был одним из первых педиатров, который навестил моего новорожденного сыночка в Новом Роздоле, где я оказалась после Чернобыльской катастрофы. Он очень меня поддерживал. Благодарна ему за все", – написала еще одна местная жительница Ольга Куприенко.

"Его любили маленькие пациенты и уважали родители. Ведь детский врач всегда имеет дело сразу с двумя пациентами – ребенком и мамой. Малыш ничего еще не может сказать, а мама хочет сразу все знать. И он умел найти подход к ним", – вспоминает Ципук.

Коронавирус

Многие отмечают редкую интеллигентность Остальского, умение уважать старших, а главное способность учиться и использовать свои знания в работе.

"Он был душой компании, ценил дружбу и всегда был готов прийти на помощь, даже если помочь было сложно. Да и когда он уехал во Львов, работал в "Охматдете", заместителем главврача 5-й городской поликлиники, и в управлении здравоохранения Львова, я всегда мог с ним созвониться и посоветоваться по профессиональным вопросам. Он никогда не отказывал в дружеском совете", – говорит Ципук.

В управлении здравоохранения Львовского горсовета, где Остальский проработал последние 13 лет, говорят о нем как о человеке, который умел найти выход из конфликтной ситуации и решал самые сложные вопросы.