Целые полчища: популярный украинский курорт атаковали насекомые

После шторма, затопившего Кирилловку Запорожской области, на курортный поселок обрушились полчища комаров.

В сети появилось видео с невероятным количеством насекомых. При этом автор ролика заверил, что эти комары не представляют опасности для людей, и это обычное явление для этого времени года, передает ria-m.tv.

"Комар-звонец в народе комар однодневка. Для людей они не опасны. Кровь не пьют. Такое стихийное нашествие происходит 1-2 раза в конце мая. На следующий день их подметают и дальше все в порядке", – пишет Владимир М.

При этом, где именно было отснято видео, автор не сообщил.

В то же время люди, которые находятся в курортном поселке, его слова категорически опровергают и говорят, что ничего подобного ни на косах, ни в центре поселка нет. По их словам без комаров, конечно, "не обходится", но их количество ничуть не больше обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились печальные фото популярного курорта в Крыму.